Il primo distributore automatico di pizza approda a Roma: pronta in soli 3 minuti

Una macchina unica e senza precedenti in Italia e all'estero, aperta 24 ore su 24 e in grado di impastare, condire, cuocere e restituire al cliente la pizza nel cartone pronta per essere gustata

Non solo bibite, merendine, prodotti per igiene e cura personale, farmaci. A Roma approda il primo distributore automatico della pizza. Si chiama Mr.Go e sta destando una certa curiosità nei passanti.

Una macchina senza precedenti in Italia e all'estero, in grado di impastare, condire, cuocere e restituire al cliente la pizza nel cartone pronta per essere gustata. Il tutto in soli tre minuti.

Mr. Go, inoltre - come si legge sul sito ufficiale dell'azienda - assicura la scelta di ingredienti sono di prima qualità, selezionati accuratamente e di volta in volta monitorati attraverso un sistema remoto che consente di verificare le quantità di prodotto nella macchina e la scadenza per ciascuno in modo da offrire sempre la garanzia di eccellenza di questo prodotto.

Come funziona il distributore

Come mostra un video diffuso da Mr.Go sui social, all'interno della macchina la farina viene miscelata con acqua per ottenere un panetto da 160g. Dopo la pressatura viene distribuito uniformemente il pomodoro. Si continua con i condimenti in base alla pizza selezionata (condimenti che chiusi sottovuoto e aperti solo al momento della richiesta del cliente). Si procede con la cottura a 380 gradi. La pizza viene poi posta nel suo cartone e distribuita al cliente.

E' possibile scegliere tra 4 gusti di pizza: margherita, 4 formaggi, diavola e con pancetta.

Dove si trova il distributore automatico di pizza a Roma

Il punto vendita di Mr.Go è situato nel cuore di Roma, in via Catania 2, a due passi dalla Città Universitaria, dal Policlinico Umberto I e dal Teatro Italia, è facilmente raggiungibile con la Metro B ( fermata Bologna).

Il primo distributore automatico di pizza della Capitale segna solo l'inizio di una rivoluzione. La mission di Mr.Go, infatti, è quella di imporsi come catena di punti vendita aperti H24. Obiettivo di ogni distributore sarà quello di soddisfare le necessita del luogo in cui viene aperto, la densità di popolazione nel raggio di 2/3 km e le sue caratteristiche proponendo un concetto che va in contro tendenza.