VIDEO | La pizza senza glutine campione del mondo si trova a Roma

Stringe la sua coppa e non trattiene il sorriso di soddisfazione. Eppure, nel sua ristorante di Castelverde, alla periferia est di Roma, di coppe e di riconoscimenti ne ha molti. “Questa però è speciale perchè ho appena iniziato con questo tipo di impasto e non me l’aspettavo”, sottolinea.

Luca Rallo, 38 anni e papà di due bimbi, racconta come ha conquistato il titolo di pizza senza glutine campione del mondo, ottenuto nel “Pizza word cup 2021” organizzato ad Anzio lo scorso ottobre.

Nato e cresciuto a Napoli nella zona di Fuorigrotta, Luca inizia a “mettere le mani in pasta” all’età di 14 anni seguendo le orme del padre. “Non mi piaceva la scuola”, dice ridendo. Vent’anni fa il suo arrivo nella Capitale, che lo fa sentire a casa. La lunga gavetta fino all’apertura del suo ristorante “Fantasie di Napoli”: “Sono romano d’adozione, anche se l’accento resta napoletano”, sorride.

“E’ un riconoscimento importante perchè ora molte persone chiedono questo tipo di prodotto, per allergie o diete", spiega Luca ," un pizzaiolo non smette mai di imparare”. E i concorsi servono anche a mettersi a confronto con gli altri professionisti. Con la sua associazione, Upter, ha girato gran parte dei paesi del mondo: “A Tokyo i giapponesi sembravano impazziti, con al voglia di imparare il nostro metodo - ricorda -, mi hanno fatto sentire un Re”.

Dopo le difficoltà legate alla pandemia e ai lockdown, con Luca che ha sempre cercato di dare una mano offrendo le pizze ai più bisognosi attraverso i volontari della Croce Rossa, vede in questo premio uno slancio per il futuro: “E’ stata dura ma abbiamo resistito e siamo ancora qui - conclude -. Speriamo di gettarci il Coronavirus alle spalle”.