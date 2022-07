Pico "batte il cinque": nuova gelateria apre a Balduina

"Non è un dessert, non è un alimento, non è un dolce, è un concetto di felicità". Così Pico Gelato presenta il quinto punto vendita nel bel mezzo dell'estate 2022. Con le temperature roventi di questi giorni, aprire una nuova gelateria sembra una scelta più che azzeccata, se poi il nome è quello di un prodotto già conosciuto e apprezzato dai romani, il successo è garantito.

Da pochi giorni, in piazzale delle Medaglie d'Oro, al civico 6, ha aperto il quinto negozio targato Pico. Un gelato artigianale e naturale approdato a Roma nel 2013, dall'idea di Diego Barbaresi, che oggi ha lasciato il passo alla collaborazione in prima linea di sua moglie Valeria e di sua sorella Silvana.

Materie prime di qualità, frutta sempre fresca e stagionale, per preparare gusti ricercati, soprattutto nel periodo estivo. Si va dai classici Pistacchio di Bronte ( certificato DOP con tostatura semplice), Mandorla, Ricotta romana, Nocciola romana km 0 (viterbese) doppia tostatura a gusti che per Pico sono dei cavalli di battaglia, come Dulce de Leche e Caramello salato.

Come negli altri punti vendita, anche a Pico Balduina si può optare per yogurt frozen, crepes, torte, divertenti lollipop e golosi stecchi per una pausa fresca e di qualità. Pico Balduina si aggiunge a Pico Bologna, Pico Flaminio, Pico Parioli e Pico Lanciani.