Pranzo o cena di pesce a domicilio: 7 indirizzi da segnare a Roma

Non solo pizza, non solo sushi, non solo carne a domicilio. Anche il pesce arriva a casa dei romani. Tanti i ristoranti della Capitale che, in tempi di pandemia, si sono riorganizzati per consegnare, a pranzo e a cena, il pesce direttamente al domicilio dei propri clienti.

Tra ristoranti conosciuti in tutta la città, ristopescherie e nuove aperture, la scelta è variegata. Si può optare per crudi, cotti di mare oppure - per chi ha voglia di mettersi ai fornelli - è possibile acquistare box di pesce freschissimo da cucinare direttamente con le proprie mani.

Scopriamo alcuni indirizzi a Roma dove ordinare piatti di pesce a domicilio:

Salicornia

Siamo nell'isola pedonale del Pigneto, da Salicornia Ristorante & Bistrot noto per il suo menù che ha i sapori del mare e che offre prodotti freschi e lavorati al momento: Panini gourmet, tapas, pescato del giorno, crudi e cotti di mare. Oltre ad essere aperto a pranzo, ai tempi del Covid, il ristorante offre servizio d'asporto e a domicilio. Tutti i giorni consegne a pranzo e a cena, dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 22. E ogni 50 euro di ordine, una bottiglia di vino in omaggio.

Salicornia, via del Pigneto, 25

Ristopescheria Consoli

Una delle ristopescheria più note in tutto il quadrante Tuscolano, la Ristopescheria Consoli, oltre ad aver riaperto il suo servizio a pranzo tutti i giorni, ha sempre attivo il servizio d'asporto e di consegna a domicilio. Si va dalle cruditè di mare (ostriche, tartare, carpacci) ai primi a base di pescee (spaghetti alle vongole, risotto alla crema di scampi e altre proposte di giornata). Spazio anche alle fritture, dai classici calamari e gamberi, a paranza, moscardini, alici e, a completare il menù della Ristopescheria Consoli sono sautè e grigliate, per accontentare tutti i gusti.

Ristopescheria Consoli, viale dei Consoli 19/21/23

Salsedine

Una pescheria gastronomica, nata a dicembre in zona Prati. Un luogo dove poter fare la spesa ittica, con pesce fresco che arriva da Porto Santo Stefano e dall’asta di San Benedetto del Tronto, ma anche dove poter acquistare le succulente preparazioni provenienti dal laboratorio di chef Emanuele Paoloni dove, giornalmente, vengono lavorati i prodotti freschi pronti da gustare come il Baccalà mantecato e i Moscardini affogati, solo per citarne qualcuno, o pronti da cuocere a casa come le Polpette di pesce, i Supplì di gamberi, i Calamari alla carbonara, gli Spiedoni egli Involtini di tonno.

Salsedine, Via Duilio 8/10

Pescheria Sor Duilio

Una storica pescheria, dal 1982 a Roma, che tiene vive le tradizioni e le sensazioni dell'osteria di mare e permette di gustare i piatti del menù anche a casa grazie al servizio d'asporto e alla consegna a domicilio. Dai carpacci di mare ai crudi (crostacei, tartare, conchiglie, mazzancolle), non i gran soutè, i primi, le zuppe di mare, finger food, fritture e tanto altro ancora. Asporto e consegne anche del pescato del giorno pulito e pronto da cucinare.

Pescheria Sor Duilio, Via delle Cave di Pietralata, 44/46 - Via Agri, 9

Vinum Est

Crudi di mare accompagnati da un'ottima bottiglia di vino. E' l'abbinamento proposto da Vinum Est, bottega ed enotega tra i banchi del mercato Alberone. Una bottega interessante, dove fare una spesa di qualità, dove fermarsi a mangiare, ma anche dove ordinare piatti di crudi di mare, da accompagnare ad una zuppa o a crudi vegetariani, direttamente a casa o con servizio d'asport.

Vinum Est, via Francesco Valesio 24-26

Il Pescatorio

Ci spostiamo a Monteverde nella pescheria e bistrot Il Pescatorio, un punto di riferimento in zona (e non solo). Qui si può fare la spesa di pesce, oppure intraprendere un vero e proprio viaggio di sapori di mare, seduti al tavolo o comodamente a casa. Anche il Pescatorio, infatti, ha attivo il servizio di take away, con piatti di pesce pronti per essere informati o anche crudi di mare, ostriche, da accompagnare a vini e champagne.

Il Pescatorio, via Virginia Agnelli 91/93

DOL Fish + Vino Le Vignole in omaggio

Per gli amanti del pesce, infine, la DOLfish è una box che contiene circa 2,5 kg di pesce pronto da cucinare. Può contenere, gamberi bianchi e rosa, spigole, seppie, merluzzo, sgombro, occhioni, orate, moscardini, alici, polpo, pagelli e un frutto di mare fra vongole, lupini, cozze e telline. Assieme alla DOLfish, ShopToday offre anche in omaggio una bottiglia di vino bianco Le Vignole dalle cantine Colle Picchioni.

