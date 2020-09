Pescaria ha aperto a Roma: file interminabili per un panino

Ha aperto lo scorso 10 settembre ed è stato letteralmente preso d'assalto a Roma. Parliamo di Pescaria, il famoso fast food pugliese, noto in particolare per i suoi goduriosi panini, che ha inaugurato nella Capitale in via Leone IV, 14.

Le stories condivise da Pescaria su Instagram parlano chiaro: tantissimi ragazzi si sono ritrovati in fila, tutti in attesa del loro panino.

Un'apertura tanto attesa, poi rimandata dal Covid che, a quanto pare, ha generato un desiderio irrefrenabile di pesce crudo e cotto, fritture, panini, al punto da non demoralizzare nessuno, neanche di fronte ad una lunga, lunghissima attesa.

File di giorno, file di sera. Tutti a distanza e con mascherina. Non sappiamo quanti panini abbia venduto Pescaria in questi primi giorni di lavoro, sicuramente tanti.

"Ecco cosa succede quando apre un'istituzione a Roma", scrive qualcuno su Instagram. E riuscire ad addentare quel bramato panino, dopo ore di file, è il non plus ultra del piacere, almeno stando alle espressioni dei clienti sui social.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.