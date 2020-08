Pescaria apre a Prati, il fast food pugliese con i panini di pesce sbarca nella capitale

È iniziato il conto alla rovescia per l’apertura di Pescaria, il fast food pugliese che dopo le aperture di Torino, Milano e Bologna sbarca nella capitale, in zona Prati. Nessuna festa inaugurale per rispettare le norme anti covid che vietano gli assembramenti ma già a partire dal prossimo 10 settembre, data di apertura, lo chef Lucio Mele sarà ai fornelli per deliziare anche i palati più raffinati.

Pescaria nato nel 2015 a Polignano a mare, da un’idea di Bartolo L’Abbate, offre un menu il pesce è sostenibile: ombrina, orata, spigola Cromaris e Cobia, pesce bianco di altissima qualità allevato in ambienti privi di stress e senza ormoni, coloranti e pesticidi grazie all’adesione dei fondatori del fast food aderito al Sustainable Restaurant Program e ottenuto la certificazione Friend of the Sea, che prevede la promozione di buone pratiche di consumo ecosostenibile del prodotto ittico, sostenendo attività di pesca e acquacoltura certificate.Pescaria è il primo format in Italia completamente plastic free: il locale ha scelto di rinunciare alla plastica monouso risparmiando circa 6 tonnellate di plastica al mese per punto vendita usando posate e bicchieri in PLA, materiale derivato dal mais perfettamente simile alla plastica.

In via Leone IV sarà possibile ordinare alcune specialità per contribuire attivamente alla campagna di azione contro la malnutrizione dei bambini nel mondo grazie alla collaborazione con “Ristoranti contro la Fame” e “Azione contro la Fame”, organizzazione umanitaria internazionale.

Pescaria ha promosso iniziative innovative a livello sociale, puntando in particolar modo alla valorizzazione del territorio, investendo su attività di inclusione sociale tra cui “Cucinare per Ricominciare”, progetto di formazione professionale, accoglienza, inclusione sociale e lavorativa pensato per i migranti, premiato a Marzo 2019 dall’Agenzia ONU per i Rifugiati – UNHCR e dalla Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia.