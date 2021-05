Dolci classici e non solo, "peccaminoso" laboratorio per golosi apre a Roma

Si chiama Peccato la nuova patisserie in zona San Giovanni, non aperta al pubblico, ma pronta a consegnare dolci a casa, in ufficio, al parco.

Un nuovo indirizzo per golosi ha aperto nella Capitale. Un progetto nato in piena pandemia, con l'obiettivo di concedere il piacere massimo, quello della gola, a romani e turisti. Da qui il suo nome esplicativo: Peccato.

Il nuovo locale capitolino si trova in zona San Giovanni, precisamente in via Clelia e si presenta come punto di riferimento per gli amanti dei dolci classici, come il millefoglie, ma anche per chi abbia esigenze particolari con la proposta di crostate vegane o senza glutine.

Presso Peccato, però, non si può consumare. Il locale si propone come laboratorio, non per essere aperto al pubblico, ma per offrire un prodotto da ritirare direttamente in loco o da farsi recapitare a casa o al lavoro, piuttosto che al parco dai fattorini.

In vista dell’estate, inoltre, Peccato presenterà anche i gelati artigianali, un concetto molto retró di gelato, diverso dall’idea comune. "Un gelato da passeggio che veste i panni e i sapori dei gelati di una volta".