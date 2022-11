Chiude Palombi, storica pasticceria di via Veneto: "Decisione sofferta ma giusta"

"Auguriamoci un anno nuovo più sorridente e spensierato". Lo scriveva in un post Palombi, panificio e pasticceria di via Veneto. Era il 31 dicembre 2021. Ma nel 2022 non è andata esattamente così e, a distanza di 11 mesi da quei buoni propositi per l'anno nuovo, arriva un nuovo post, l'ultimo, per la storica pasticceria romana.

"Buongiorno a tutti, siamo qui per comunicare la chiusura di questa pagina; come molti di voi già sapranno dopo tanti anni abbiamo deciso di chiudere l'attività. È stata una decisione difficile, sofferta, maturata nel tempo, ma sicuramente la più giusta, dovuta anche al periodo storico complesso che stiamo vivendo".

Parole che non lasciano spazio a ripensamenti. Lo storico locale situato sulla via simbolo della Dolce Vita romana ci tiene a ringraziare tutti coloro che, almeno una volta, sono entrati da Palombi: "Dal cliente del caffè al volo, al cliente storico, ai molti turisti di passaggio e a chi da sempre e giornalmente ha apprezzato i nostri prodotti artigianali, regalandoci la motivazione per andare avanti tanti anni".

L'ultimo ringraziamento va poi ai collaboratori che hanno lavorato negli anni rendendo possibile quello che è stato il Panificio Pasticceria Bar Palombi.

"Ci auguriamo di poterci ritrovare un giorno, chissà", concludono i proprietari di Palombi sui social. Un'altra serranda abbassata in via Veneto, un'altra storica realtà che chiude, lasciando l'amaro in bocca.