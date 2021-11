Nel quartiere Don Bosco arriva una pasticceria Gourmet

A Roma inaugurerà il prossimo 27 novembre la pasticceria gourmet di “Al solito posto”. Appuntamento in via Ponzio Cominio n 16/18/20, nella zona di Don Bosco. Dopo aperitivi, cocktail bar e pranzo, il cerchio enogastronomico del locale si chiude con un laboratorio di pasticceria completamente a vista, per mostrare ai clienti l’intera fase di preparazione dei dolci. Durante l’inaugurazione, il campione del mondo del 2020 di pasticceria e maestro pasticcere di Al solito posto, Ciro Chiummo, si esibirà in un live cooking show per mostrare le sue creazioni al pubblico.

Una scelta, quella di una pasticceria gourmet, che per il titolare dell’attività Tommaso Ascenzi servirà a consolidare la sua passione per l’arte e trasferirla nelle creazioni di pasticceria. Il tandem Ciro Chiummo-Tommaso Ascenzi, infatti, cercherà una sintesi tra aromi, design e sapori, focalizzando l’attenzione sulla qualità delle materie prime e sulla stagionalità degli ingredienti.

Tra i mignon creati il ‘cubo esotico’ con mousse al cocco, ananas e gelatina al mango, mentre il giorno dell’inaugurazione sarà presentata una torta appositamente creata da Chiummo per Al solito posto, con mousse croccante ai tre cioccolati.