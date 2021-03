Golose box di Pasqua a domicilio: salumi, colombe e pastiere a prezzi scontati

Seconda Pasqua ai tempi del Covid, con tante restrizioni e l'impossibilià di potersi regalare un ricco pranzo di Pasqua al ristorante, in compagnia di tutta la famiglia. Niente paura, però, perché non mancano le box golose da ordinare a domicilio per gustare tutte le leccornie, dolci e salate, tipiche della Pasqua.

Uova, salumi, casatiello, colombe e uova di cioccolato non possono assolutamente mancare sotto il periodo pasquale, anche se quest'anno potranno essere gustate tra pochi intimi.

Scopriamo le box e dolci pasquali da poter ricevere direttamente a casa a prezzi scontati, grazie alle offerte di Shop Today.

Box colazione di Pasqua

Che Pasqua sarebbe senza la tradizionale colazione dolce e salata? La colazione pasquale nella tradizione romana comprende corallina (o salumi vari), uova sode, torte salate e magari anche una buona bottiglia di vino. Ci pensa DOL a recapitare a domicilio le sue box pasquali ricche di prodotti di prima qualità.

C'è la Box colazione di Pasqua DOL che contiene:

Torta pasquale al formaggio 500g circa

La rarissima corallina di mangalica 500g circa

1 confezione di uova bio da allevamento a terra da 6

Tiella scarola, olive di Gaeta e alici 500g circa

Pecorino romano DOP selezione DOL 200g

Ovetti artigianali di cioccolato finissimo 500g circa

1 bottiglia di Cassandra vino rosso biologico IGT Lazio – Azienda Agricola Villa Caviciana

1 bottiglia di Filippo vino bianco biologico IGT Lazio – Azienda Agricola Villa Caviciana

1 Bottiglia di Vino Bianco Le Vignole - Azienda Agricola Colle Picchioni IN OMAGGIO

1 Bottiglia di Vino Rosso Meva - Azienda Agricola Colle Picchioni IM OMAGGIO

Scopri come acquistarla ad un prezzo speciale su Shop Today

Oppure la Box Pasqua salumi e formaggi di DOL che contiene:

Corallina di Montefiascone 300gr

Salame Falisco 400gr

Zazzicchia di Patrica 200gr

Lonzino di Cinta Senese

Camosciato Pregiato di Capra al Carbone

Buono della Tuscia

Robiola Stagionata

2x Vino Rosso Meva IN OMAGGIO

Scopri come acquistarla ad un prezzo speciale su Shop Today

Per gli amanti dei dolci invece c'è una speciale Box Buona Pasqua Scaturchio. Un'idea regalo per festeggiare con i prodotti tipici della tradizione campana sapientemente realizzati dalla migliore e più antica pasticceria di Napoli: Scaturchio. La box nel dettaglio contiene:

Colomba Artigianale da 1,2 kg a scelta tra: Pistacchio, Limone, Cioccolato, Ministeriale o Classica. La morbidezza dell'impasto della Colomba Scaturchio incontra diverse farciture per creare un mix di sapori straordinario.

Casatiello Artigianale da 1kg: La storia della cucina pasquale napoletana, una vera e propria forma d'arte che trasforma in un capolavoro anche questa Pasqua.

2 Mini Ministeriali in OMAGGIO: il celebre dolce di Scaturchio nella sua versione mignon. (Se scegli la Colomba Classica avrai 4 Mini Ministeriali in Omaggio!)

Scopri come acquistarla ad un prezzo speciale su Shop Today

Pastiera a domicilio

La pastiera napoletana classica, realizzata come la tradizione comanda. Il grano e le uova distese su di uno strato di pasta frolla sottile, la pastiera napoletana è un dolce dal sapore unico: come rinunciarvi in occasione della Pasqua? Shop Today dà l'opportunità di acquistare online la pastiera da 1 kg della pasticceria online Madò ad un prezzo scontato.

Scopri qui come acquistarla su Shop Today

Le colombe a domicilio

E per finire una buona colomba non può mancare il giorno di Pasqua. Anche in questo caso non mancano le allettanti proposte di Shop Today.

Ci sono le colombe artigianali Pan Zuppo al Rhum scontato. Lievito Madre, Rhum Caraibico e cioccolato fondente sono gli ingredenti che rendono speciale la colomba artigianale della Pasticceria Fabio e Gianni. Le colombe Pan Zuppo sono in vendita su Shop Today al prezzo scontato del 30%. Un'offerta da non perdere, anche perché sono solo 10 le colombe disponibili.

Scopri come acquistarle a un prezzo speciale su Shop Today

C'è poi la colomba artigianale Bernardi. Quella classica con scorze d'arancia e mandorle e quella con scorze d'arancia e gocce di cioccolato. Un dolce che esalta la tradizionale ed antica ricetta, seguendo le delicate fasi di lievitazione. Il procedimento è del tutto naturale: due giorni e due notti di lievitazione per creare un prodotto dal sapore del tutto unico. Il lievito naturale è l’anima della ricetta. Un regalo da farsi o da fare con uno sconto del 30% su Shop Today.

Scopri come acquistare la colomba Bernardi classica a un prezzo speciale su Shop Today

Scopri come acquistare la colomba Bernardi scorze d'arancia e gocce di cioccolato a un prezzo speciale su Shop Today