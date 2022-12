Panì raddoppia: piovono baguette a piazza Bologna

Nella Capitale piovono baguette, anche in versione gourmet. "Panì", dopo aver aperto in viale America, raddoppia e apre a via Catania 74 in una location tutta nuova ma che rispecchia il concept del primo store con pane in fornitura esclusiva, grande assortimento di salumi e prodotti gastronomici.

“Nonostante il periodo pandemico prima, i rincari delle materie prime e la crisi energetica poi, insieme al mio socio Massimo Carnazza ci siamo lanciati in questa nuova avventura", ha affermato Fabiana Biagiotti di "Panì".

Il file rouge che lega l'Eur a piazza Bologna è la baguette nelle sue più diverse declinazioni, farcita con salumi, pesce e veg. La selezione delle baguette di "Panì" proviene direttamente da Il Forno di Domi di Dominga De Fusco, che oltre a panificare ciriole e rosette - lo storico pane di Roma, come pochi ancora fanno - ha reinventato la baguette in versione romanesca. Gli ingredienti, che riprendono la lavorazione del filone a lievitazione naturale, sono: farina 00, acqua, lievito, sale e riposo di 24 ore. Il risultato della collaborazione vincente tra ‘Panì’ e ‘Domi’ - solo per citare la più gettonata – è la ‘baguette Roma’ con prosciutto crudo, mozzarella, pomodoro e salsa basilico.

"Qualità e materie prime al centro della nostra proposta - ha spiegato Fabiana Biagiotti - su questi principi è nata la collaborazione esclusiva con ‘Il Forno di Domi’ che in questi anni si è distinto per grande ricercatezza e sperimentazioni su pani e farine".

Non mancano, infine, le baguette dolci, dall’Havana con confettura di arance, nutella e granella di nocciole alla Caracas con ricotta, nutella e cocco.