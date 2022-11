I migliori panettoni artigianali di Roma: ecco dove trovarli

Il timer è partito, il tempo di aprire il primo panettone è sempre più vicino. C'è chi mai lo farebbe prima del 24 dicembre e chi, al contrario, non sa proprio resistere e già ai primi del mese scarta panettoni a volontà.

Che si appartenga all'una o all'altra categoria, comunque, è bene sapere che la caccia ai migliori panettoni di Roma è ufficialmente iniziata. Sì, perché oltre alle alte pile di panettoni che si vedono nei supermercati già dall'autunno, c'è tutto un mondo di panettoni artigianali buonissimi da scoprire (e assaggiare).

A realizzarli sono i fornai, i pasticceri, talvolta anche gli chef, della nostra città. Dai nomi più famosi alle piccole realtà di quartiere degne di nota. RomaToday, come ogni anno, ha sondato il terreno ed individuato i migliori panettoni artigianali di Roma, realizzando una mappa golosissima (in continuo aggiornamento):

Il panettone di Roscioli

Lo storico forno romano della famiglia Roscioli propone Pandoro, Panettone, Pangiallo, Panpepato e Torrone. Pandoro e panettone sono prodotti artigianali da panettiere, senza conservanti e con la ruvidità tipica del prodotto da forno, i profumi e le cotture che ricordano il pane. Quello di Pierluigi Roscioli è un panettone che nasce nel 2003 che, negli anni, è diventato un prodotto dalla forte identità. I grandi lievitati delle feste Roscioli vengono venduti al peso come il pane nello storico forno di via dei Chiavari a Roma.

Roscioli propone diverse tipologia di panettone per il Natale 2022: Panettone classico, Panettone Pere e Cioccolata, Panettone Albicocche e Caramello, Panettone Gianduia e Noci Pecan, Panettone ai Tre Cioccolati, Panettone Amarena e Cioccolato bianco, Panettone solo Uvetta. Disponibile anche il pandoro in due formati.

Il panettone di Roscioli Caffè

Restiamo in casa Roscioli, ma spostandoci nella caffetteria. Siamo a due passi dal Forno e dalla storica Salumeria, qui è possibile acquistare il Panettone in vaso cottura nella versione Tradizionale, al Caffè, Cioccolato bianco e dulcey e Foresta Nera. Questa tipologia di panettone ha una conservazione maggiore, gli aromi rimangono all’interno sprigionandosi all’assaggio. Non manca anche la proposta classica nel formato da 750 gr, mandorlata nella versione Tradizionale e Foresta Nera. Gli amanti del Torrone, inoltre, trovano qui quello classico e anche al cioccolato e mandorle, prodotto nel laboratorio di pasticceria interno da Rodrigo Bergoni.

Il panettone di Walter Musco

Il laboratorio di Walter Musco a Tor Marancia è al lavoro per presentare ai romani la produzione dei classici di Natale e non solo: i panettoni disponibili per il Natale 2022 sono: classico con glassa, Milano, amarene e semi di papavero, pere e cioccolato, con impasto al cioccolato e pepite di cioccolato. Inoltre nel laboratorio di pasticceria si potranno acquistare sculture in cioccolato di alberelli, palle per l’albero di Natale e i vari prodotti tipici del periodo (cantucci, fiammiferi, ricciarelli e biscotti di pan di zenzero).

Walter Musco quest'anno realizzerà anche due torte dedicate al mondo dell'arte: la monoporzione “18 anni” dedicata a Mimmo Paladino e "Dots" tributo al mondo colorato e multiforme di Damien Hirst. Altre novità in casa Musco sono il Babà in vaso cottura e i Mendicanti, dei gettoni di cioccolato fondente e bianco con frutta secca anche in versione tavoletta.

I panettoni di De Santis Santacroce

La linea natalizia dello storico laboratorio artigianale in via Santa Croce in Gerusalemme è pronta e più ricca che mai. Partiamo con i panettoni, veri protagonisti di questo periodo; De Santis Santacroce propone le seguenti versioni: Classico con visciole, Mele e cannella mandorlato, Classico, Senza canditi, Panettone in Vasocottura (serie limitata rum e cioccolato belga), Arancia e cioccolato, Doppio Cioccolato (cubetti e glassatura). Tra i dolci del Natale 2022 anche il Pandoro Classico, i torroni artigianali alla gianduia e al pistacchio, i ricciarelli con pasta di mandorle e zucchero.

Il Panettone di Casa Manfredi

Casa Manfredi, per queste festività 2022 propone: 4 versioni del panettone, 1 pandoro e 1 panettone special. I dolci delle Festa di Giorgia Proia sono nel dettaglio: "Panettone Romanese" (panettone tradizionale milanese ‘fatto a Roma’ (disponibile anche in versione vasocottura); "Panettone tout Chocolat" (impasto al cioccolato, all’interno cioccolato fondente Valrhona e cioccolato al caramello Valrhona; Panettone Marron Glacè 2.0 (impasto bianco, marroni glassati Agrimontana e cioccolato fondente Domori 85%); "Panettone albicocca e nocciola" (impasto bianco, all’interno albicocca Agrimontana e pralinato?di nocciola Valrhona. Non manca il pandoro tradizionale e poi c'è il "Fichissimo", panettone special edition realizzato a quattro mani insieme alla chef di Santo Palato Sarah Cicolini, grande amica di Giorgia. Gli ingredienti sono: fichi bianchi canditi Agrimontana, mandarino candito Agrimontana, noci e glassa alla cannella.

I panettoni della Pasticceria Mono

Ci spostiamo in via Anagni, dalla Pasticceria Mono che per il Natale 2022 propone: panettone classico, panettone tre cioccolati, panettone Sacher, panettone fragoline e cioccolato bianco e Pandoro. In programma anche la realizzazione di un panettone gastronomico.

Il panettone ripieno di gelato di Fata Morgana

Chi l’ha detto che il gelato si mangia solo d’estate? Fata Morgana, pasticceria con più sedi a Roma, propone due varietà di panettone: panettone artigianale con copertura al cioccolato bianco montato a frusta, scaglie di mandorle d’Avola tostate, pistacchi di Bronte e scorze d’arancia di Sicilia semi-candite, ripieno di gelato al pistacchio di Bronte, gelato alla mandorla d’Avola e gelato alle fragoline di bosco. E panettone artigianale con copertura alla gianduia e nocciole d’Alba tostate intere; ripieno di gelato ‘Bacio del Principe’, sorbetto di lamponi e zabaione con marsala riserva targa Florio. I panettoni sono disponibili in tutte le 7 gelaterie Fatamorgana.

I panettoni di Officina dolciaria Woods

Officina dolciaria Woods in zona Prenestina, propone una ricca carta dei panettoni: c'è Penelope (Cioccolato, peperoncino e mango candito), Isabel (Albicocche semi candite e zenzero), Veneziana (senza canditi con spalmabile al pistacchio), Pablo (classico mandorlato ), Eva (Mele e cannella glassato al cioccolato al latte), Wonka (triplo cioccolato). Disponibili anche due limited edition 2022: "Frutti di bosco,fragoline e cioccolato bianco" e "Mango e peperoncino"

I panettoni della pasticceria Pennisi

La pasticceria punto di riferimento in zona Palestrina propone diverse versioni di panettone, per un Natale goloso e in grado di abbracciare tutti i gusti; si va da Tradizionale (da 1 kg o 100 gr) al mandorlato (da 1 kg o 500 gr). Ci sono anche le versioni cioccolato fondente, pere e cioccolato, fragoline, frutti di bosco e cioccolato bianco, farcito pistacchio con arancia candita, farcito nutella senza canditi. Disponibile, inoltre, un panettone vegano da 500 gr e un pandoro classico da 1 kg o da 100 gr.