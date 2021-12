A Roma inaugura Panchiko, il primo poke da passeggio d'Italia

A Roma apre Pachinko, il primo poke da passeggio d’Italia. Inaugurato in viale Regina Margherita 79, il locale possiede anche dei tavolini da appoggio, ma il concept è proprio quello di ricevere la propria poke e mangiarla direttamente passeggiando, grazie ad un packaging che ne favorisce il consumo per strada.

"Pachinko - spiegano i tre titolari Gianpaolo Sacconi, Simone Ridolfi e Pier Antonio Siragusa - non è solo il nome del locale, ma è anche e soprattutto quello del prodotto. Il termine deriva da un famoso gioco d'azzardo giapponese, una sorta di flipper verticale, il cui nome nasce a sua volta da “Pachi-Pachi” che indica lo scoppiettare del fuoco. Nel nostro storytelling, invece, è riferito allo scoppiettio dell'alga nori appena immersa nella friggitrice".

Sopra un foglio di alga nori fritto, infatti, vengono aggiunti salmone, avocado, tonno marinato, mango, mela, wakame, mandorle, cetrioli ma anche genovese di manzo, pollo al curry e maiale sfilacciato per gli amanti della carne. Il tutto, mixato con spezie e con sesamo, mandorle o salse in superficie. Una delle proposte è il “Lomi Lomi Salmon”, ossia salmone marinato, avocado, wakame, e mandorle; oppure il “Pachinko in the 80’”, ossia un cocktail di gamberi, iceberg e paprika dolce.

I prodotti potranno essere ordinati online su Moovenda, con la quale si potranno portare i prodotti in tutta Roma grazie alla “HotBox”, che mantiene intatta la qualità anche sulle lunghe distanze. Dal 4 dicembre al 9 gennaio, inoltre, Panchiko sarà presente con un pop-up al Christmas World all’auditorium Parco della Musica.