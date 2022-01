Un'isla urbana con omaggio a Battiato: nuovo ristorante apre a Ponte Milvio

Un'isla urbana nel cuore di Ponte Milvio. E' Paloma: "l’isola che non c’è" si raggiunge oltrepassando un cancello rosa di 4 metri. Il nome riporta al Maestro Battiato con la suggestione "Ahi ai ai" riprodotta in alcune pareti del locale.

La location è un’immersione tribale con uccelli esotici incastonati, mattonelle colorate, lampade a muro a forma di animali, sedie in rattan e soffitto con foglie di bambù laccate tutte rosa. Il menu richiama al mare, al fuoco e alla terra con il ‘Salmon lacado’, filetto di salmone laccato al miele di castagno senape e paprika dolce; lo ‘spaghetto paloma’ con stracotto di pomodoro, lardo di patanegra e peperone crusco croccante; la ‘patata rosticciata’ con tutta la buccia su fondente di cipolla, fonduta di reggiano e carpaccio di tartufo nero. I dolci sono di produzione Paloma, dai ‘Churros’ a la ‘Margarida de leche’.

Non mancano i "besos" con carne e pesce, ossia delle tapas rivisitate in chiave più abbondante e disponibili nelle varianti "Besos paloma" con baccalà mantecato, "Besos de pan", bottini di pane fatto in casa e "besos robata", spiedini marinati cotti alla robata. Da provare anche la "pepita paloma", un supplì di gambero con crudo di Mazara e mayo lime.

A comporre Paloma è una brigata tutta under 30, guidata da Gastone De Simone, giovane chef con esperienza in rinomati ristoranti romani e non. Una veranda riscaldata e più aree permettono di vivere la location con riservatezza. E’ presente anche una consolle Dj per musica da sottofondo a creare un’ambientazione lounge. Si cena in più turni, anche dopo le 23.30, e questo permette a Paloma di prestarsi a più funzioni - musica e cocktail bar - pur restando sempre un ristorante sia nel concept che nel format.