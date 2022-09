Palmerie Pokè apre a Montesacro

In poco più di un anno, dalla prima apertura nello storico quartiere San Lorenzo fino all’unidicesimo store che aprirà il 27 settembre in Viale Adriatico 115, Palmerie Pokè ha conquistato proprio tutti.

A Gennaio 2021 il primo punto vendita era nato con l’intento di offrire il gustoso piatto hawaiiano con il servizio Take Away. Il successo è arrivato da subito per chi aveva già una passione per il pokè ma non aveva ancora incontrato l’alta qualità offerta dal nuovo brand.

Ad oggi Palmerie Pokè vanta una decina di store, tra cui anche uno nel lido romano: Ostia. Ma qual è il punto di forza di questo brand?

La sua notorietà deriva non solo dal passaparola anche da parte di influencer e opinion leader, e da una comunicazione visiva in stile pop art, il vero punto di forza di Palmerie Pokè sta nella vasta scelta di ingredienti per comporre la bowl. Infatti vi è l’imbarazzo della scelta tra circa una ventina di proteine e trenta condimenti circa, anche molto ricercati come il platano fritto o le chips di patate rosse dolci molto ambite dalla clientela.

Il brand inoltre, ha avviato un programma fedeltà battezzato “pokè friends” dove chi decide di iscriversi può accedere a numerose scontistiche e non solo, ogni nove pokè acquistate se ne riceve una in omaggio e ogni venti, due pokè in omaggio.

Insomma, di Palmerie Pokè ne parlano proprio tutti, anche su “L’ingrediente Perfetto”, programma televisivo condotto dalla splendida Maria Grazia Cucinotta in onda su La7, dove per quattro domeniche di fila fino al 9 ottobre, sarà protagonista proprio il pokè di Palmerie Pokè.

L’appuntamento a cui proprio non bisogna mancare è quello del 27 Settembre in Viale Adriatico 115 con la nuova apertura di Palmerie Pokè Montesacro, dove gli iscritti al programma “pokè friends” acquistano la pokè al 50%.

Per iscriversi al programma pokè friends: www.palmeriepoke.it/pokefriends

Instagram e Facebook @palmeriepoke