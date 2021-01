Il Pokè alla conquista della Capitale: nuovo indirizzo "hawaiano" a San Lorenzo

Dopo il successo in zona San Paolo, Palma Pokè ha un nuovo indirizzo a Roma in zona San Lorenzo. Il format che propone cibo light, colorato, sfizioso e soprattutto hawaiano nella Capitale, propone formule take away e delivery per il quartiere universitario La Sapienza e non solo.

Protagonista assoluto del secondo Palma Pokè capitolino è il pokè, ovviamente uno dei piatti più iconici e colorati delle Hawaii a base di proteine e vitamine, come il pesce, e impreziosito da frutta fresca tropicale, verdura, salse e topping.

Il locale di San Lorenzo tira su la saracinesca dopo il successo ottenuto – a suon di pokè e sushi – da Palmerïe Parioli e Palma Pokè San Paolo.

“Con l’incertezza sull’apertura o meno dei ristoranti, ci siamo organizzati per le consegne a domicilio e per il servizio da asporto - racconta Alessandro Cantagallo, giovane imprenditore romano che ha deciso di aprire Palma Pokè San Lorenzo subito dopo le Festività natalizie, nonostante la crisi dovuta all’emergenza sanitaria - Siamo a pochi minuti dall’ateneo capitolino, in un quartiere storicamente frequentato da studenti universitari e teenager, e rinomato per essere un vero e proprio laboratorio culturale sempre in fermento, e con un grande spirito di comunità. Puntiamo a diventare un indirizzo di riferimento per chi cerca una pausa gastronomica ricca di gusto, ma anche light”, precisa Cantagallo, titolare anche di Palmerïe Parioli, Palma Pokè San Paolo e MEDÏTERRANEO. Ristorante e Giardino del MAXXI.

Il menù di Palma Pokè

Tra gli antipasti non mancano il Wakame, il Palma Bagel di diverse tipologie e le Tartare; tra le Bowl di casa, si spazia dalla Tahiti alla Polinesia, dalla Mawi alla Bali, dalla Hawaii fino alla Vegan, a seconda degli ingredienti che le compongono, per un viaggio enogastronomico tra i sapori di mete lontane, ma comodamente seduti sul divano di casa. Tutte hanno una base di riso, ma se la Tahiti privilegia salmone e avocado, la Polinesia opta per gamberi e mango; ancora, la Maui premia salmone, wakame e cavolo rosso, mentre la Bali contiene pollo, burrata e pomodori secchi. Immancabile, la Hawaii, con riso, pollo, uova e feta.

Opzione divertente del nuovo indirizzo, è la formula “Componi la tua Bowl”, che può essere media o large, e permette di dare sfogo alla propria creatività golosa con condimenti come avocado e wakame, semi e frutta secca e, ovviamente, le gustose salse di soya, teriyaki e pokè.