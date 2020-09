Padelle Roventi Beer Edition: protagonista lo street food italiano e internazionale

Il festival itinerante dedicato al cibo di strada e alla cucina dal vivo fa tappa nella capitale con Padelle Roventi Beer Edition, prima vera e propria data romana del tour gastronomico promosso da Fiere Roma che porta in giro per centro Italia la miglior selezione di Street Food locale e internazionale.

Dall’11 al 13 settembre, a Piazza San Giovanni Bosco, Padelle Roventi propone una speciale Beer Edition, con una tre giorni di street food e birrerie, musica e spettacoli, giochi e divertimento, pronta ad animare col suo carattere unico l’estate romana, grazie alla sua variegata proposta culinaria unita a una selezionata scelta birraia, pensate entrambe per soddisfare tutti i gusti.

Con le migliori birrerie nazionali e internazionali e gli eccellenti risto-stand guidati da street chef professionisti, provenienti da tutto il territorio, con le loro cucine mobile allestite nei tipici food truck, ce n’è per tutti i gusti!

Hamburger classici e rivisitati, arrosticini abruzzesi, porchetta d’Ariccia, bombette pugliesi e – per chi non ama la carne – panini gourmet e scelte vegan e vegetariane. Il tutto accompagnato da una ricca selezione di birre artigianali, in varie tipologie, colori e gradazioni. Dalla storica pils alla birra verde, dalle speciali mensili alle tradizionali tedesche weiss e lager, Padelle Roventi Beer Edition proporrà le migliori birre della tradizione ceca e tedesca nonché alcune eccellenze brassicole italiane, con degustazioni aperte che spaziano di stand in stand, per deliziare il pubblico con le specialità proposte da Fiere Roma.

Protagonista indiscusso dell’evento è il food&beverage di qualità, accompagnato da attività ludiche e piacevoli passatempi: oltre alle vere e proprie perfomance di show cooking, ci aspetta un weekend ricco di magia tra dj set e sottofondi musicali e tra spettacoli acrobatici e di giocoleria con gli artisti circensi del Circo Bianco che si esibiranno in spettacolari numeri funambolici.

Da segnalare l’area riservata a Virtual Experience, che ci accompagnerà attraverso un’esperienza immersiva in mondi fantastici, un’esperienza esclusiva e del tutto innovativa in un evento di street food: verrà allestito uno spazio dedicato alla realtà virtuale a cui, in totale sicurezza, potranno partecipare tutti, adulti e bambini. E, proprio per divertire questi ultimi, verrà inoltre creata una maxi area con giostre e giochi ricreativi e di abilità.

Promosso da Fiere Roma, sotto la guida del suo ideatore e project manager Simone Coccia, Padelle Roventi è uno dei 4 format proposti con l’intento di creare – come precisa lo stesso Coccia – eventi itineranti che portino, nelle nostre piazze, qualità, sicurezza e innovazione: “Tutti i format che realizziamo con Fiere Roma sono concepiti per promuovere le eccellenze del cibo, tanto nostrano quanto internazionale; Padelle Roventi, Beer Festival, Sport & Food Village ed infine Pizzami, che lanceremo nel 2021, ognuno con la sua peculiarità, è pensato per soddisfare le più svariate esigenze alimentari. Molti dei nostri eventi vengono svolti nella Capitale, ma nei periodi estivi ci spostiamo su tutto il litorale laziale e toscano. L’obiettivo che perseguiamo con Fiere Roma è quello di portare tra la gente intrattenimenti culinari e circensi di qualità, creando ove possibile intere aree attrezzate per bambini e ragazzi, con giostre ma anche giochi di abilità sportiva e stand dedicati alla realtà virtuale in 3D. Il tutto senza tralasciare il senso dell’estetica e del buon gusto, oltre alla sicurezza in termini di safety, di cui vantiamo importanti collaborazioni con Comuni ed enti privati”.

Fiere Roma offre uno street food di ristorazione, nel quale è la qualità a fare la differenza. Come in un ristorante a cielo aperto, con cucina a vista, street chef qualificati e pizzaioli professionisti metteranno in mostra le loro doti culinarie, pronti a stupire il pubblico con spettacolari cooking show e a deliziarlo con ricette tipiche, preparate e cotte al momento.

Portando in tour la tradizione dei piatti italiani, le tipicità locali e regionali, e con uno sguardo aperto alla cucina internazionale, Fiere Roma offre pietanze bio e a kilometro zero, materie prime pregiate direttamente dal produttore al consumatore.

Mission ispiratrice del progetto è la volontà di stimolare una cultura del prodotto gastronomico e allo stesso tempo produrre un’etica alimentare, educando il cittadino a un consumo consapevole e permettendo la fruizione di cibi sani e genuini, di origine protetta e controllata, con lo scopo di innalzare la dignità culturale del cibo di strada, elevandolo a vera e propria arte culinaria.

L’evento è organizzato con un ben strutturato piano di sicurezza anti-Covid, che prevede ingresso contingentato, l’uso della mascherina e di igienizzanti, il divieto di assembramenti con annesso distanziamento dei tavoli e con precise norme da seguire per il servizio presso gli stand.