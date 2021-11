Ecco "L'Orto Romano", un nuovo spazio eventi con ristorante a due passi da San Pietro

A due passi da San Pietro arriva un nuovo spazio eventi con ristorante. Si tratta de “L’Orto Romano”, all’interno della Tenuta Piccolomini, che dal 30 novembre ospiterà per 4 mesi una serra temporanea di 450 metri quadrati realizzata con la collaborazione dei botanici di Vidiris e il design delle creazioni Slamp.

Da una parte ci sarà quindi uno spazio multifunzionale, che potrà essere utilizzato per incontri, eventi e mostre e che conterrà 150 persone in piedi e 100 sedute. Dall’altra, lo Smoke Barbecue di Mr Doyle, un vero e proprio ristorante con 80 coperti nel quale ci si potrà concedere un aperitivo o una cena con il meglio del barbecue all’americana. Per quanto riguarda l’organizzazione di eventi sono stati distribuiti 8 ledwall (6 nella sala eventi e 2 nel ristorante di Mr Doyle) e la connessione wi-fi.

La serra temporanea è uno spazio moderno inserito in un contesto storico e naturalistico: attorno c’è un intero parco e, all’interno della serra, la disposizione e la scelta delle piante è stata pensata col fine di far scaturire un riflessione su come un’impronta green possa lasciare il segno in un’ambiente.

All’interno della serra è ospitata un’esposizione botanica permanente, con centinaia di piante di diverse tipologie, suddivisa in tre aree ben distinte. La zona del Bbq restaurant di Mr Doyle spazia tra cactus e succulente, richiamando una connotazione botanica ispirata al confine tra Texas e Messico; la zona Separè, invece, è dedicata alle piante tropicali come il kentie o le palme da cocco; infine, l’area Incontri crea un ambiente decisamente più rilassante grazie al verde ispirato al clima sub-tropicale.

Per quanto riguarda il ristorante, Mr Doyle è aperto dal martedì alla domenica, da orario aperitivo alla cena, e propone carni selezionate Made in Italy, speziatura dalle note mediterranee, affumicatura con legni naturali non trattati e cottura dalle 6 alle 12 ore in affumicatori originali arrivati direttamente dagli States. In tutti i piatti sono protagoniste le carni che hanno reso famoso il format di Mr Doyle, dal pulled pork, al pork belly, dal pulled beef, alle pork ribs, hamburger di manzo e pork sausages. Nei primi piatti si potrà scegliere un ragù di pulled beef e ricotta salata, una Gricia con pork belly croccante o Lasagna salsiccia (ovviamente smoked) e funghi.