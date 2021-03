Dove ordinare da mangiare nel weekend con i ristoranti chiusi: le migliori proposte d'asporto o delivery

I ristoranti sono chiusi in zona rossa, ma restano attivi i servizi di take away e consegna a domicilio. Ecco alcune idee per ordinare pranzo o cena nel fine settimana

Zero voglia di cucinare nel weekend, ma con i ristoranti chiusi, sembra che non ci siano alternative: bisogna mettersi ai fornelli. E invece no.

Tanti sono i ristoranti della Capitale che non si arrendono alla zona rossa e che investono su delivery e asporto per far gustare qualcosa di buono ai romani anche nel fine settimana. Non sarà come andare al ristorante, ma i sapori e la qualità dei piatti saranno gli stessi. Pizza, ma anche carne, pesce, burger e patatine, sushi o altri piatti della cucina orientale. I locali di Roma puntano a soddisfare davvero tutti i gusti e le voglie.

Pranzo o cena a domicilio o d'asporto: dove ordinare a Roma

Cosa ordinare a domicilio o andare a ritirare take away? Ecco i consigli di RomaToday:

Pizza a domicilio e d'asporto a Roma: dove

Sushi a domicilio e d'asporto a Roma: dove

Carne a domicilio o d'asporto a Roma: dove

Pesce a domicilio o d'asporto a Roma: dove

Burger e patatine a domicilio o d'asporto a Roma: dove

Ravioli cinesi e giapponesi a domicilio o d'asporto a Roma: dove

Pokè bowl a domicilio o d'asporto a Roma: dove