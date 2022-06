Oliva e Alto, novità dell’estate gastronomica con magica vista su Roma

L'estate romana è ricca di novità, anche sul panorama gastronomico e dell'accoglienza. Tra i protagonisti della stagione estiva, c'è il gruppo The Pavilions Hotels e Resorts, già proprietario del The First Arte e del The First Dolce, che annuncia l'arrivo a Roma di The First Musica, un boutique hotel 5 stelle lusso che inaugurerà alla fine di giugno sul Lungotevere dei Mellini.

Ad anticiparlo, però, di circa una quindicina di giorni, sono il ristorante Oliva, situato al quinto piano dell'hotel e protetto da aeree vetrate che lo trasformano in un giardino d’inverno, e Alto, posizionato al sesto e settimo piano della struttura.

"Vogliamo essere differenti, avere un'accortezza nel dedicare un certo tipo di servizio al cliente, una cura non sempre disponibile nei grandi alberghi, e ciò avverrà anche da Oliva e da Alto”, ha dichiarato chef Fabio Pecelli, 34 romano, nuovo executive chef del The First Musica.

“Quello di Oliva sarà una cucina Made in Italy con ricette classiche in chiave contemporanea: non vogliamo stravolgere la storia culinaria del nostro paese, ma rileggerla attraverso nuove cotture che possano consentirci di valorizzare materie prime di qualità assoluta. Nella cucina a vista avrà un ruolo da protagonista la brace, che ci permetterà di donare un sapore inconfondibile a carne, pesce e vegetali".

Se Oliva punta a raccontre l'Italia e la cucina tradizionale, Alto va a completare la proposta gastronomica con un menu agile, una sorta di aperitivo lungo, dalle 18 a chiusura. “Vogliamo dar vita ad un grande ristorante italiano - sottolinea Pecelli - un luogo nel quale proporre una cucina diretta nel gusto, che valorizzi le materie prime e che consenta di vivere un’esperienza gastronomica appagante. Il menu di Alto con proposte più veloci e fresche (crudi di pesce e proposte più smart e internazionali) sarà affiancato dalla pizza di Jacopo Mercuro (proprietario di 180 Gr), amico e collega che ha donato nuovo lustro alla tonda romana e che collaborerà con il The First Musica per rendere ancor più accattivante la nostra proposta gastronomica” sottolinea ancora Fabio Pecelli.

Pizza tonda alla romana, fritta, proposte a base di olio e olive, cocktail della Drink List, senza dimenticare tutta la sezione dedicata alla pasticceria in collaborazione con Velo (la pasticceria del The First Dolce) con le Bombe, il Croccantino, l’Ovo…Misù, gelati e granite di marchio siciliano.