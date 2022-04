Il gusto "hot" dello street food pugliese sbarca a Centocelle

Il calore della Puglia approda a Centocelle e propone uno street food che è un intreccio di cibo, storia e cultura. In via dei Castani ha aperto Olio Santo - nuova insegna nel quartiere alla periferia di Roma, ormai centro nevralgico enogastronomico (da poco ha aperto anche Once).

"Il mio desiderio è sempre stato quello di far conoscere quelle che sono le tradizioni della nostra terra" racconta Vito Meliota, alla guida di Olio Santo assieme al socio Maurizio Corsi; da oltre quindici anni nel mondo della ristorazione, Vito ha all'attivo diverse realtà dedicate alla cucina del sud, tra cui Kiamì - sempre a Centocelle -, bistrot pugliese in cui le specialità della cucina regionale sono declinate in chiave tapas.

L'olio santo - che dà il nome al locale - è un olio piccante che avrebbe una connessione con il mondo ecclesiastico: così come anticamente il miglior olio prodotto durante un’annata veniva donato per le celebrazioni religiose, allo stesso modo oggi il miglior olio viene destinato a questa speciale preparazione.

Da Olio Santo, un ampio bancone in legno accoglie chi entra, con una ricca proposta di prodotti. L'arredamento è sulle tonalità del verde, spiccano le ceramiche di Grottaglie e le brillanti scritte luminose. Nel locale a Centocelle c'è anche spazio per l'arte, con la scultura "Madre Terra", donata dall'artista Tommaso Gara. L'ambiente, inoltre, è curato nei minimi particolari dal figlio Vito Gara.

Da Olio Santo si trovano le le eccellenze del territorio pugliese: come il capocollo di Martina Franca, i salumi provenienti dall'azienda Cervellera, i prodotti caseari dell'azienda Nuzzi.

Lo street food è il protagonista assoluto, però, con la focaccia barese, con pomodoro, olio, sale e origano, i panzerotti, rigorosamente fritti di ogni tipo e, ancora il rustico salentino, a base di pomodoro e besciamella, le focaccine realizzate con impasto di patate e condite in diverse varianti e il pasticciotto leccese, uno dei simboli della tradizione dolciaria pugliese, farcito con crema, crema e amarena, pistacchio, ricotta e cioccolato.

Così Olio Santo punta a portare a Roma i sapori della Puglia, da provare presso il locale, tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte e la domenica dalle 18, oppure direttamente a casa con l'asporto e il servizio delivery.