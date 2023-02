‘Olio in festa’ al Mercato Centrale: l’evento con produttori under 30

‘Olio in festa’ è il primo evento-festa che coinvolge dieci produttori under 30 di olio Evo di qualità e un produttore di un gin all’olio EVO. L’evento è in collaborazione con TASTEVO Olio Influencer, un progetto di comunicazione volto a promuovere il mondo dell’olio EVO di qualità attraverso dei percorsi esperienziali. L’appuntamento è fissato per la mattina di sabato 25 febbraio, alle ore 12.00, presso il Mercato Centrale di Roma.

L’appuntamento vedrà alternarsi momenti di assaggio e degustazione a veri e propri percorsi a tappe con abbinamenti olio-cibo, dolci e mixology all’olio EVO. Dalle ore 12, gli olio influencer e i produttori si muoveranno in piazza tra le botteghe degli artigiani per proporre giochi di memoria olfattiva, degustazioni e assaggi di olio mentre allo Spazio Fare, 2° piano del Mercato Centrale Roma, i produttori faranno provare i propri prodotti d’eccellenza.

Dalle 17 alle 22, con l’acquisto di un biglietto presso lo Spazio Fare, sarà possibile accedere a dei veri e propri percorsi di sapore: cinque tappe che faranno scoprire come riconoscere un olio evo di qualità, come abbinarlo a dei piatti sia salati sia dolci e infine si avrà la possibilità di provare un cocktail all’olio EVO, nuova tendenza della mixology.

Dalla Puglia alla Sicilia, passando per Lazio, Calabria e Molise, si avrà la possibilità di degustare gli oli di Podere Tiberi, Due Nove Sei e Giulia Cappelli (Lazio), Oleificio Guccione (Sicilia), Agricola Venticinque (Molise), Fratelli Rotella (Calabria), Agricola Giuliani, Agricola Maselli, Torrerivera e Olio De Palo (Puglia) e il Gin di Puglia, realizzato con infusione di botaniche e olio extra vergine di oliva rigorosamente pugliese.

Con un tone of voice irriverente e moderno, gli olio influencer si rivolgono soprattutto al pubblico dei più giovani dando spazio a realtà nuove e moderne del settore olivicolo. Con più di 10 mila follower, oggi Tastevo è un racconto digitale su Instagram, Facebook, Tik Tok, Telegram e YouTube.