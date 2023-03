Numa al Banco apre alla Stazione Termini: gastronomia da viaggio da colazione a cena

Una nuova insegna si legge nella Terrazza della stazione Termini, il più grande hub ferroviario d’Italia: si tratta di Numa al Banco, nuovo locale aperto dalla colazione alla cena con un’offerta da poter consumare in loco o da prendere e portar via.

Situato al primo piano, accessibile dalla Galleria Centrale e dal Forum, Numa al Banco è uno spin-off del ristorante romano Numa al Circo (in zona Circo Massimo), e porta la firma dello chef Davide Cianetti e di un gruppo di imprenditori romani.



“La Stazione Termini è un luogo di passaggio di profilo internazionale, è una grande vetrina e visto che volevamo sviluppare altri progetti dopo il lancio di Numa al Circo, abbiamo deciso di dare vita a una nuova realtà ristorativa in un contesto interessante e dinamico. Numa al Banco propone una cucina da asporto, una cucina da consumare in tempi rapidi che mantiene la qualità e l’identità del ristorante al Circo Massimo”, ha dichiarato lo chef Cianetti.

La proposta di Numa al Banco per i viaggiatori

Circa 100 mq con circa 60 posti a sedere per la colazione, il pranzo, l’aperitivo, la cena o una semplice pausa. Un format che, come sottolinea il pay off "gastronomia da viaggio", nasce per soddisfare le esigenze dei viaggiatori che desiderano consumare un pasto di qualità comodamente seduti o da portar via.



Si parte con la colazione alle 6 del mattino, con cornetti, dolci della tradizione e al cucchiaio realizzati home made, caffè, cappuccino, tè, marmellate, cioccolate, spremute, centrifughe di frutta e verdura fresca. Il risveglio mattutino è reso ancor più goloso da pancake, waffle e proposte salate come scramble egg e omlette. La gastronomia per un pasto veloce propone cornetti salati, wrap, pizzottelle, focacce gourmet, tramezzini e panini sfiziosi nel gusto e nel nome come Roma-Milano (tramezzino fatto con salame Milano, uovo sodo e maionese), Roma (panino con porchetta di Ariccia, broccoletti, provola affumicata) e Zante (panino melanzane grigliate, feta, pesto di basilico). Per soddisfare una clientela trasversale, dalla cucina arrivano bowl salad e pokè a base di carne, pesce e verdure e non mancano: “Piatti della tradizione e proposte settimanali in linea con la cucina di Numa al Circo” come precisa lo chef Davide Cianetti.

Cucina romana e non solo

Inoltre, per soddisfare anche chi vuole dedicare un po' più tempo al pranzo e scaldarsi con un piatto della tradizione, Numa al Banco propone i classici della cucina romana (amatriciana, cacio e pepe, carbonara), primi piatti della tradizione italiana, burger, secondi di carne e di pesce del giorno. All’ora dell’aperitivo è possibile andare da Numa al Banco per sorseggiare classici spritz e intramontabili cocktail, vini al calice, birre in bottiglia e bevande analcoliche da accompagnare a una selezione della gastronomia. Una sosta frizzante prima di intraprendere un nuovo viaggio.