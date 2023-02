Nodo, c'è un nuovo cocktail e tapas bar "non ordinario" nel centro storico

C'è un nuovo cocktail e tapas bar nella Capitale. E' Nodo e ha aperto da un po' in piazza delle Coppelle con l'obiettivo di diventare un nuovo punto di riferimento del buon bere a Roma.

Nodo è l'acronimo di Non-Ordinary Drinks Organization. Tutto qui gioca su quelle sensazioni olfattive e gustative che non devono per forza accordarsi, anzi. È un gioco di inganni che punta ad avere dei drink che danno un input al naso, mentre in bocca la bevanda risponde diversamente. Come spiega il bar manager Maurizio Musu: “Ci piace spiazzare il nostro pubblico, giocando con le contraddizioni e le dicotomie di sapori”. Ad esaltare il tutto la proposta food ideata dallo chef Francesco Giovannelli, selezione di quindici tapas dal respiro internazionale.



Nodo ha aperto, in maniera soft, nell'estate 2021, ma da poco i soci Raffaella Foglia, Gerardo e Ruggero Wolleb hanno apportato un nuovo restyling degli ambienti grazie a Veronica Pierdominici e Antonella Lattanzio. Carta da parati, tessuti di velluto e giardini sospesi creati dal floral designer Dylan Tripp, Nodo è un petite cocktail con una trentina di coperti sia dentro che fuori e nasce per arricchire la proposta beverage del centro storico, con prodotti di qualità e grandi professionalità al bancone.



La proposta beverage di Nodo è affidata a Maurizio Musu, barman che si è formato in giro per l’Europa ma che Roma la conosce bene. “Le mie ultime esperienze sono state in locali che davano la stessa attenzione al food&beverage, come Angelina, AlexanderPlatz e Reserva. Così da Nodo ho voluto spingere su questo schema, anche se alleggerito, visto che il menu food è composto di tapas” racconta Musu. Una trasformazione estetica e di programma che porta Nodo a diventare a tutti gli effetti un cocktail bar con cucina, che punta a intrigare gusto e olfatto a partire dal bicchiere, ma che non tralascia la parte food e l’accoglienza del cliente a 360°.

Cosa si beve da Nodo

Grande sperimentazione nella preparazione dei cocktail e passione per i profumi che vanno a finire il drink: “Sono quelli del barman-profumiere Oscar Quagliarini – spiega Musu - che danno carattere al cocktail”. Attenzione anche alla presentazione del drink: “Possono sembrare aspetti secondari – dice Musu – ma per la miscelazione il ghiaccio, che noi serviamo in chunk, ovvero pezzi monoblocco, e la scelta dei bicchieri sono fondamentali, anche per l’esperienza di bevuta”.



La nuova drink list pensata da Musu con la sua squadra, composta dai barman Leonardo Girini e Biagio Coppola, segue le stagioni: quella invernale privilegia drink da interno, forti non tanto come gradazione alcolica quanto per l’intensità dei sapori. Due i cocktail alla spina, i più beverini: uno è il Famose sto Spritz, appunto lo Spritz della casa, opportunamente twistato, l’altro è una versione rivisitata dell’Americano, chiamata amichevolmente Amerì. La carta continua passando con un drink molto comfort, non a caso chiamato Bello de nonna: un twist sul Rob Roy con blended scotch whisky, un vino fortificato in decozione il cui risultato finale somiglia a un vermouth e il finale con il profumo di Quagliarini.



Non mancano gli omaggi alla Royal Family: uno è Elisabetta d’Inghilterra, fra i best-seller di Nodo, il gin tonic della casa dedicato a The Queen, che si racconta se ne concedesse uno ogni giorno; l’altro è il Carlos y Camila, pensato come omaggio all’attuale re e alla sua consorte. Diversi gli omaggi alla letteratura, da Teresa Batista un White Russian rivisitato pensando al personaggio di Jorge Amado, con una panna alcolica e un liquore al caffè speziato.



Grande e piccolo schermo sono invece rappresentati dal Mrs Doubtfire, un twist sul Ramos Gin Fizz con base rye whisky al posto del gin, e dal divertente il JK Delaney, dedicato al personaggio della serie tv Taboo: un punch amabile intenso e beverino, che va a mixare un tè e un drink su base rum. Divertente anche perché prevede una parte interattiva: “È il cliente che completa il cocktail al tavolo perché viene servito con teiera e bricco”.



Ma non finisce qui. La proposta di Nodo è un servizio taylor made, come lo definisce il bar manager, che non lascia nulla al caso: “Apriamo alle 17 e per esempio abbiamo pensato anche all’ora del tè, con una selezione di bevande calde, compresi gli specialty coffee, e biscottini di accompagnamento”.

Le tapas internazionali

Lo chef Francesco Giovannelli ha pensato come accompagnamento a una selezione di 15 tapas che ben si combinano con i drink in cocktail list. Una carta internazionale, che va a intercettare il pubblico variegato che frequenta Piazza delle Coppelle, con molti turisti di passaggio. Si va dalla golosissima Focaccia de Nodo (farcita con mascarpone, mortadella bolognese Dop e prugne secche della California) al Pork and soul (Filetto di maiale alle erbe cotto a bassa temperatura, con salsa tonnata aromatizzata, servito in salsa Ponzu). E ancora il Tacos y Tartare ripieno di salmone norvegese, mango, erba cipollina, pepe rosa e panna acida, oppure i panini, che spaziano dal Pastrami all’Hamburger N.O.B°M. Non mancano le opzioni vegetariane, come il No Rolls No Party Rolls (sfoglia di riso con verza riccia, cipolla, carote, zenzero e mix Cajun) o Il croccante di farro (con pomodorino giallo del piennolo, olive nere al forno, basilico e camembert di bufala).