Neko Sushi apre a Frascati: la tradizione giapponese ai Castelli Romani

Dopo i locali di San Giovanni, Nomentana, Monteverde, Ostia, Nettuno, Neko Sushi sta per arrivare anche a Frascati.

Il ristorante giapponese aprirà, prossimamente, in piazza San Pietro. Menù all you can eat e alla carta, sushi, sashimi e piatti caldi della tradizione giapponese, con combinazioni moderne e tradizionali.

"Neko Sushi arriva a Frascati nella splendida cornice di Piazza San Pietro. Gusto, tradizione, innovazione e tanto amore. Stay Tuned", si legge sui canali social dell'azienda di ristorazione. La data ufficiale dell'apertura ancora non è stata annunciata.