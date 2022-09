"Muorz", un burger napoletano sbarca a Roma

Muorz in napoletano vuol dire morso ed è proprio questo il nome del nuovo locale che arriva nella Capitale, in via Collalto Sabino, nel quartiere Trieste. L'idea è di un gruppo di imprenditori napoletani accomunati da una grande passione per il mondo foo, i quali hanno deciso di creare una loro “dark kitchen alla napoletana”, nella quale i burger si possono ordinare in modalità asporto e delivery.

Cos'è Muorz

L’idea alla base di Muorz è quella di unire il più tradizionale fast food “made in USA” con il burger gourmet, per dare ai clienti un prodotto “fiero di essere fast food”. Un panino che punta ad esaltare la tradizione campana senza snaturarne la caratteristica principale: il burger si mangia con le mani a “muorz”!

Con un tocco napoletano, “morso” diventa Muorz e gli ingredienti che finiscono nel panino sono principalmente di origine campana. Il tutto è arricchito da una comunicazione vivace, scherzosa, giovane, pop e con la cordialità e l’amore per prodotti della terra degli ideatori del progetto, un manager e un pizzaiolo che si sono uniti per portare a Roma tutto il meglio della Campania in un panino e non solo. In cantiere, infatti, c’è anche un nuovo progetto legato al mondo della pizza ovviamente in stile made in Naples.

Le ricette da prendere a "muorz"

Un fast food alla napoletana, quindi, in cui i burger diventano un trionfo di golosità. Tutto parte dal panino artigianale: un bun morbido, saporito, che scompare dopo il primo morso e che avvolge un segretissimo e saporito blend di manzo italiano, che dona alla carne la giusta caramellizzazione mantenendo la succosità all’interno. Per chi preferisce la versione veg, basta chiedere l’alternativa, per avere un saporito Beyond Burger, 100% vegetale.

Ilmenu cambia in base alle stagioni, ma ci sono dei "cavalli di battaglia", come lo Scapece di Amalfi (hamburger, zucchine alla scapece, fior di latte di Agerola fresco, salse Muorz alla menta) e il Salsicc’N’Friariell con salsiccia campana di maialino nero casertano, fior di latte affumicato di Agerola e friarielli: un must dello street food partenopeo. La Parmigiana della Nonna nell’hamburger fa sicuramente parlare di sé e se la batte in golosità con Salsiccia e patate (salsiccia campana con maialino nero casertano, fior di latte di Agerola affumicato, patate al forno, salsa Muorz al pepe nero). Nel reparto fritti, non sono da sottovalutare gli sfiziosi divertissement, come le Mozzarelline dorate, fritte, con un ripieno a base di cubetti di fior di latte affumicato, mentre fra i dolci merita l’assaggio il Napamericano, un bun con confettura "Pellecchiella del Vesuvio", bacon croccante e nocciole di Giffoni.

Per i più piccoli è possibile ordinare lo speciale menù Criatur’ (bambini in napoletano), composto di un cheeseburger semplice, senza salse, patatine fritte e bibite analcoliche. A proposito di bibite, per i più grandi non manca una selezione di birre partenopee in carta: ci sono due versioni della birra Natavota (lager e rossa), la Cuore di Napoli, che è una American Pale Ale, e la PullicenHell, che è una Golden Ale.

I panini di Muorz si possono ordinare take away nel punto vendita di Via Collalto Sabino 13, nel cuore del quartiere Africano, oppure online.