Mi'ndujo, i "paninazzi sanizzi" alla conquista di piazza Bologna

Il terzo punto vendita della catena calabrese ha aperto in via Catania

Mi’Ndujo ha aperto il terzo punto vendita nella città di Roma, in via Catania 79, zona Piazza Bologna. Continua così il progetto di espansione della catena calabrese, che dopo i 2 punti vendita già aperti, il primo presso il Centro Commerciale Aura e il secondo zona Ponte Milvio, in questi giorni ha inaugurato il terzo store proprio in via Catania, zona da sempre frequentata da molti studenti, che da oggi potranno gustare i famosi Paninazzi Sanizzi.

"La nostra attività ed il nostro impegno - racconta Eugenio Romano, direttore marketing dell’azienda - ruotano completamente attorno alla Calabria e ad uno street food di qualità che valorizzi il prodotto nostrano, il tutto garantito da controlli diretti ad ogni apertura. Su Roma i prodotti utilizzati vengono spediti giornalmente dai nostri fornitori e solo in questo modo è possibile fare rete e continuare a rispettare i valori che da sempre hanno contraddistinto la nostra azienda".

Inoltre l'azienda si caratterizza anche per l'abolizione totale della plastica dai propri punti vendita, rendendo tutti i locali Plastic Free. Ad oggi tutti gli store, compreso il nuovo punto vendita di via Catania, sono aperti al pubblico con possibilità di seduta dalle 11 alle 18,

mentre dalle 18 alle 22 con asporto e delivery.