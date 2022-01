Nuovo punto food alla stazione Termini: 200mq dedicati affacciati sulle Mura Serviane

Le vestigia archeologiche che rendono unica la Stazione Termini tornano a splendere. Presso la stazione di Roma, infatti, l’atrio di ingresso, il famoso Dinosauro, grazie ai lavori di Grandi Stazioni Retail ha riacquistato la vista sulle Mura Serviane.

Da pochi giorni ha aperto un nuovo spazio food, dedicato alla colazione, all'aperitivo, al pranzo o ad una semplice pausa: si tratta di Mignon alle Mura.

Una nuova realtà gastronomica che ha l’obiettivo di valorizzare con discrezione le Mura Serviane. Non ci sono pareti a delimitare Mignon alla Mura, che è aperta e dialogante con le architetture circostanti. Gli elementi perimetrali, che seguono il profilo del Dinosauro, evocano le mura con una struttura eterea e leggera all’occhio, dando continuità agli spazi, in armonia con la vetrata retrostante.



Materiali, forme e colori sono stati scelti all’insegna della sostenibilità, per minimizzare l’impatto ambientale e visivo con originalità ed eleganza. Tutti gli arredi, ad esempio, sono realizzati con legnami e materiali certificati e riciclabili, completamente disassemblabili e riutilizzabili. L’illuminazione è ad alta efficienza energetica e tutti i materiali sono coerenti con lo stile e i materiali di Termini, travertino in primis. Per il pavimento è stata scelta una ceramica bioattiva certificata ed ecocompatibile, con caratteristiche antibatteriche e autopulenti.

L'offerta di Mignon alle Mura

Dalla colazione alla cena, passando per gli aperitivi e il pranzo, il menù di cucina italiana spazia molto. Le ricette proposte sono fedeli alla tradizione ma, all’interno dei laboratori, maestri e tecnici lavorano quotidianamente per adeguarli al gusto contemporaneo e alle tendenze di mercato. Grande rispetto verso la natura e l’ambiente anche nella scelta delle miscele di caffè, i caffè Mogi, coltivati da cooperative locali e prevalentemente a gestione femminile in piantagioni organiche e sostenibili.



Sedute in velluto dalle tonalità pastello accolgono il cliente, in partenza o in arrivo a Termini, ma anche i romani di passaggio in stazione. L'offerta parte al mattino con la colazione: croissant (anche integrale), sfogliatella, pasticciotto e altri classici della nostra tradizione a partire dalle 6.30, con la possibilità di scegliere anche alcune proposte vegane. Spazio alla piccola pasticceria all’italiana con code d’aragosta, cannoli, bignè e babà, da accompagnare con caffè, centrifughe o spremute. A pranzo ci sono tramezzini, panini, pinse e insalate e varie versioni vegetariane.



La partnership tra Mignon e Grandi Stazioni Retail è iniziata nel 2016: prima ha aperto Mignon a Milano Centrale poi a Torino Porta Nuova e oggi Roma Termini.



"Siamo immensamente felici di poter esprimere la nostra attenzione all’arte, al bello, al sostenibile, al piacere, in una location di eccezione, protetti da un’icona speciale come le mura Serviane – ha dichiarato Maria Acquaviva, CEO di Tyty - Sarà un’emozione particolare abbinare prodotti che hanno una antichissima tradizione a un ambiente che trasuda storia, sarà un cerchio di cultura, anche imprenditoriale, che si conclude dopo le altrettanto prestigiose e consolidate presenze a Milano Centrale e Torino Porta Nuova. Motivo per il quale ringrazio Grandi Stazioni Retail per la fiducia, la stima e l’opportunità".



"Siamo orgogliosi dell’apertura di Mignon alle Mura - ha dichiarato Sebastien de Rose COO di Grandi Stazioni Retail – nuovo punto di riferimento gourmet per i viaggiatori e per i cittadini romani. La partnership con Mignon racconta la grande attenzione che poniamo nel cercare format nuovi che alzino la qualità dell’offerta. Mignon alle Mura sposa perfettamente la nostra strategia, volta a valorizzare le caratteristiche della stazione: non più solo un luogo di passaggio, ma una destination sostenibile, innovativa e comoda".