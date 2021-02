I migliori ristoranti romani ai tempi del Covid: ecco i vincitori del Premio MangiaeBevi 2020

La pandemia non ha fermato il Premio MangiaeBevi che, ogni anno, premia i migliori ristoranti di Roma e anche di altre città italiane. L'edizione dedicata alla Città Eterna si è conclusa lunedì 8 gennaio e ha eletto le migliori insegne della ristorazione capitolina in ben 16 diverse categorie.

Migliaia di utenti hanno partecipato alle votazioni per eleggere i Migliori del 2020 di Roma, fa sapere MangiaeBevi. Il pubblico ha avuto modo di votare dallo scorso 27 gennaio una serie di ristoranti precedentemente selezionati, nel ricco panorama romano, da una giuria di esperti e giornalisti enogastronomici.

Quella del 2021 è stata un'edizione completamente digitale, come mai prima era accaduto per il Premio MangiaeBevi. Un modo, ai tempi del Covid, per assegnare comunque il giusto riconoscimento alle attività che si sono distinte nel corso di questo ultimo anno, difficile e complicato per tutto il comparto ristorativo.

Le nomination e le votazioni degli utenti

Una giuria di esperti selezionata accuratamente ha espresso le proprie preferenze, così gli organizzatori del Premio hanno ottenuto le nomination riportate nel pannello di votazione, in ordine di gradimento espresso dalla giuria. Da lì gli utenti di MangiaeBevi, i foodlovers d’Italia e i clienti affezionati delle singole attività hanno potuto votare e, dunque, decretare i vincitori dell'edizione 2021.

Andiamo a scoprire chi sono i migliori ristoranti di Roma secondo il Premio MangiaeBevi 2021:

I Premi Speciali

Il premio come Miglior Novità dell’Anno è stato assegnato a Taki Off, il ristorante creato da Yukari Vitti, patron del ristorante giapponese Taki nel quartiere Prati, insieme allo chef Massimo Viglietti. Sempre a Massimo Viglietti è andato il premio come Miglior Format Innovativo con Taki Labo’, temporary restaurant, ospitato all’interno della sala kaiten dello storico ristorante giapponese.

Ad aggiudicarsli il premio come Miglior Design è stato Le Serre by Vivi, un locale incantevole, costruito all’interno di una vera e propria serra, lì dove fino a qualche tempo fa si trovava un vivaio. Infine sono stati Alessandro Miocchi e Giuseppe Lo Iudice, patron di Retrobottega, i vincitori del Premio Resilienza, un riconoscimento inserito nell'edizione 2021 del Premio MangiaeBevi per accendere i riflettori sulle iniziative speciali messe in piedi nel corso della pandemia. Nel dettaglio i ragazzi di Retrobottega hanno inaugurato in questo tempo nuovi format come Retro Vino & Caffè, Retro Pizza e Retro Pasta & Pane.

Le Classifiche Finali

MIGLIOR RISTORANTE FINE DINING

Il Pagliaccio

Moma

Mirabelle

All’Oro

Zia Restaurant

MIGLIOR RISTORANTE TRADIZIONE

Alfredo alla Scrofa

Sora Maria e Arcangelo

Armando al Pantheon

Il Marchese

L’Arcangelo

MIGLIOR RISTORANTE PESCE

Da Romolo al Porto

Pascucci al Porticciolo

Chinappi

Il Sanlorenzo

Livello1

MIGLIOR RISTORANTE ETNICO

Zuma

Sushisen

Taki Ristorante Giapponese

Dao Chinese Restaurant

Carnal Morso Sabroso

MIGLIOR OSTERIA

Osteria Fratelli Mori

Da Enzo al 29

Santo Palato

Trattoria Pennestri

Trecca Cucina di Mercato

MIGLIOR BRACERIA

Er Macellaio

Mamma Mia

Epos Wine Food Poggio Le Volpi

Beef Bazaar

Dupon Meat House

MIGLIOR PIZZERIA

La Gatta Mangiona

Seu Pizza Illuminati

180g Pizzeria Romana

Pro Loco Pinciano

Angelo Pezzella Pizzeria Con Cucina

MIGLIOR BIRRERIA

L’Osteria di birra del Bogo

Ma Che Siete Venuti A Fa’

Open Baladin

Treefolk’s Public House

Barley Wine

MIGLIOR WINE BAR

Trimani Enoteca

Enoteca Verso

Il Goccetto

La Mescita

Barnaba Wine Bar e Cucina

MIGLIOR COCKTAIL BAR

Drink Kong

Jerry Thomas Speakeasy

The Court

Chorus Café

La Punta Expendio de Agave

MIGLIOR PASTICCERIA

Pasticceria Grué

Pasticceria Bompiani

Regoli Pasticceria

Le Levain

De Bellis Pasticceria

MIGLIOR CAFFETTERIA

Sant’Eustachio Il Caffè

Roscioli Caffè

Casa Manfredi Roma

Faro Caffè Specialty

Sciascia Caffè 1919

MIGLIOR GELATERIA

Gelateria dei Gracchi

Otaleg

Fatamorgana

La Gourmandise

Greed Avidi di Gelato

MIGLIOR PIZZA AL TAGLIO

Bonci Pizzarium

Pane e Tempesta

Lievito Pizza Pane

Pizzeria Sancho dal 1969

Pizza Chef

MIGLIOR FORNO

Antico Forno Roscioli

Panificio Bonci

Forno Campo de’ Fiori

Santi Sebastiano e Valentino

Panificio Marè Prati

MIGLIOR BOTTEGA

Castroni

Beppe e i suoi Formaggi

Bottega Liberati

Ercoli 1928

Pro Loco Dol

I Migliori della Giuria

Miglior Ristorante Fine Dining: Il Pagliaccio

Miglior Ristorante della Tradizione: Armando Al Pantheon

Miglior Ristorante di Pesce: Pascucci al Porticciolo

Miglior Ristorante Etnico: Taki Ristorante Giapponese

Miglior Osteria: Trattoria Pennestri

Miglior Braceria: Dupon Meat House

Miglior Pizzeria: Seu Pizza Illuminati

Miglior Birreria: Open Baladin

Miglior Wine Bar: Barnaba Wine Bar e Cucina

Miglior Cocktail Bar: Drink Kong

Miglior Pasticceria: Pasticceria Grué

Miglior Caffetteria: Faro Caffè Specialty

Miglior Gelateria: Otaleg

Miglior Pizza al Taglio: Pizzarium

Miglior Forno: Antico Forno Roscioli

Miglior Bottega: Pro Loco Dol

La Giuria

Guido Barendson – La Repubblica

Marina Betto – Luciano Pignataro Blog

Massimiliano Bianconcini – Reporter Gourmet

Jerry Bortolan – Food&Beverage

Salvatore Cosenza – Lieviti Digitali

Luigi Cremona – Guida Touring Club

Sara De Bellis – MangiaeBevi

Antonella De Santis – Gambero Rosso

Francesca Demirgian – RomaToday

Natalia Distefano – Corriere della Sera

Giorgia Galeffi – MangiaeBevi

Chiara Giannotti – Roma – VinoTV

Alessandra Moneti – Ansa

Mariella Morosi – Italia a Tavola

Pamela Panebianco – Agrodolce

Luca Sessa – Identità Golose

Alessandra Tibollo – Cucina Italiana

Anna Tortora – Scatti di Gusto

Paolo Zappitelli – Il Tempo

BraciamiAncora.com ha selezionato le nomination relative alle bracerie.