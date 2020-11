Gambero Rosso premia i migliori ristoranti d'Italia: Roma festeggia tra "Forchette" e "Bottiglie". Tutti i premiati

Il Covid ha messo tanti ostacoli al mondo della ristorazione ma ha anche svelato, il coraggio, la passione, la caparbietà dei suoi protagonisti. Una tenacia che il Gambero Rosso - nonostante l'emergenza sanitaria e l'impossibilità di dare dei voti - ha voluto premiare con un'edizione speciale della Guida Ristoranti d'Italia 2021.

Niente voti, né valutazioni analitiche, dunque, in questa 31esima edizione della guida enogastronomica, ma premi più che meritati contrassegnati dai simboli tipici del Gambero Rosso (Forchette, Gamberi, Bottiglie, Mappamondi, Boccalini, Cocotte, da uno a tre a seconda del grado di eccellenza).

Se il lockdown ha, purtroppo, messo in ginocchio tanti imprenditori del mondo della ristorazione, portando alla chiusura di tanti locali, c'è chi, resiliente e coraggioso, ha indossato la corazza del guerriero per resistere in battaglia e, nonostante tutto, ce la sta facendo. Con nuovi menù, servizi d'asporto e delivery, nuovi packaging e kit di ingredienti da assemblare a casa. Una rivoluzione della ristorazione, se vogliamo, che ha dato i suoi frutti e che i critici enogastronomici hanno voluto premiare.

I premiati a Roma e nel Lazio

A Roma vanno le Tre Forchette a Pascucci al Porticciolo (Fiumicino), Glass Hostaria, Imàgo dell’Hotel Hassler, Il Pagliaccio e La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri. Nel Lazio tre forchette anche a La Trota di Rivodutri (RI).

I Tre Gamberi, invece, vanno ad Armando al Pantheon e al ristorante De Cesare a Roma, ma anche all'Agriturismo Il Casaletto di Viterbo

e a Sora Maria e Arcangelo a Olevano Romano.

Tre boccali per le migliori birrerie a Open Baladin e L’Osteria di Birra del Borgo. Tre bottiglie per migliori wine bar a Barnaba, Del Gatto (Anzio), Roscioli e Trimani Il Wine Bar. Tre cocotte per i migliori bistrot a Spazio Niko Romito Bar e Cucina.

Assegnati premi speciali ad Achilli Enoteca al Parlamento, Acqua Pazza di Ponza e Satricvm di Latina.

Di seguito tutti i premiati nella Guida Ristoranti d'Italia 2020-2021 del Gambero Rosso.

Tre Forchette

PIEMONTE

Piazza Duomo – Alba (CN)

Villa Crespi – Orta San Giulio (NO)

LOMBARDIA

Da Vittorio – Brusaporto (BG)

Dal Pescatore – Canneto sull’Oglio (MN)

Miramonti l’Altro – Concesio (BS)

D’O – Cornaredo [MI]

Lido 84 – Gardone Riviera (BS)

Enrico Bartolini Mudec Restaurant – Milano

Berton – Milano

Cracco – Milano

Seta del Mandarin Oriental Milano – Milano

Vun Andrea Aprea dell’Hotel Park Hyatt Milan – Milano

VENETO

La Peca – Lonigo (VI)

Le Calandre – Rubano (PD)

TRENTINO ALTO ADIGE

St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina – San Cassiano/Sankt Kassian [BZ]

FRIULI VENEZIA GIULIA

Laite– Sappada (UD)

Agli Amici dal 1887 – Udine

EMILIA ROMAGNA

Osteria Francescana– Modena

TOSCANA

Enoteca Pinchiorri – Firenze

Lorenzo – Forte dei Marmi (LU)

Da Caino – Montemerano (GR)

Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte – Viareggio (LU)

MARCHE

Madonnina del Pescatore – Senigallia (AN)

Uliassi – Senigallia (AN)

UMBRIA

Casa Vissani – Baschi (TR)

LAZIO

Pascucci al Porticciolo – Fiumicino (RM)

La Trota – Rivodutri (RI)

Glass Hostaria – Roma

Imàgo dell’Hotel Hassler – Roma

Il Pagliaccio – Roma

La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri – Roma

ABRUZZO

Reale – Castel di Sangro (AQ)

CAMPANIA

Taverna Estia – Brusciano (NA)

Don Alfonso 1890– Sant’Agata sui Due Golfi (NA)

Quattro Passi – Massa Lubrense (NA)

Torre del Saracino – Vico Equense (NA)

SICILIA

La Madia – Licata [AG]

Duomo – Ragusa

Tre Gamberi

Angiolina – Pisciotta (SA)

Antica Osteria del Mirasole con Locanda – San Giovanni in Persiceto (BO)

Antichi Sapori – Andria (BT)

Armando al Pantheon – Roma

Trattoria Sarda Armidda – Abbasanta (OR)

La Brinca – Ne (GE)

Da Burde – Firenze

Ai Cacciatori – Cavasso Nuovo (PN)

Il Capanno – Spoleto (PG)

Agriturismo Il Casaletto – Viterbo

Da Cesare – Roma

Consorzio – Torino

Al Convento – Cetara (SA)

Caffè La Crepa – Isola Dovarese (CR)

Ai Due Platani – Parma

Futura Osteria – Monteriggioni (SI)

La Locanda delle Grazie – Curtatone (MN)

La Madia – Brione [BS]

Locanda Mariella – Calestano (PR)

Masseria Barbera – Minervino Murge [BT]

Nerodiseppia – Trieste

Osteria Ophis – Offida [AP]

All’Osteria Bottega – Bologna

Osteria del Treno – Milano

Pretzhof – Val di Vizze/Pfitsch [BZ]

Sora Maria e Arcangelo – Olevano Romano [RM]

Lo Stuzzichino – Massa Lubrense (NA)

Tischi Toschi Taormina – Taormina [ME]

Trippa – Milano

Vecchia Marina – Roseto degli Abruzzi [TE]

Osteria della Villetta dal 1900 – Palazzolo sull’Oglio [BS]

Vino e Cibo – Senigallia (AN)

Tre bottiglie - I migliori Wine Bar

La Baita – Faenza [RA]

Barnaba – Roma

Enoteca Bruni – Firenze

Le Case della Saracca – Monforte d’Alba [CN]

Del Gatto – Anzio [RM]

Al Donizetti – Bergamo

Enoteca Marcucci – Pietrasanta [LU]

Da Nando – Mortegliano (UD)

Roscioli – Roma

Trimani Il Wine Bar – Roma

Tre mappamondi - I migliori locali etnici

Casaramen – Milano

Iyo Experience – Milano

Wicky’s Innovative Japanese Cuisine – Milano

Tre boccali - Le migliori Birrerie

Baladin Open Garden – Piozzo (CN)

Nidaba – Montebelluna (TV)

Open Baladin – Roma

L’Osteria di Birra del Borgo – Roma

Tre cocotte - I migliori Bistrot

Amo – Venezia

Lanzani Bottega & Bistrot – Brescia

Spazio Niko Romito Bar e Cucina – Roma

Premi speciali

Cuoco Emergente Premio Alessandro Narducci

EMANUELE LECCE

La Tavernetta – Spezzano della Sila [CS]

La novità dell’anno

Peter Brunel – Arco (TN)

Il ristoratore dell’anno

FAMIGLIA LIU

Milano

Iyo Experience

AAlto – part of Iyo

Ba Asian Mood

Gong

Iyo Omakase

Ristorante con la miglior proposta di piatti di pasta

Acqua Pazza – Ponza (LT)

Miglior pane in tavola

Casa Vissani – Baschi (TR)

Menu degustazione dell’anno

Osteria Francescana – Modena

Reale – Castel di Sangro (AQ)

Il pastry chef dell’anno

Fabrizio Fiorani – Il Duomo – Ragusa

Miglior proposta al bicchiere al ristorante

MU dimsun – Milano

Miglior carta dei distillati

Achilli Enoteca Al Parlamento – Roma

Servizio di sala

Qafiz – Santa Cristina d’Aspromonte (RC)

Miglior comunicazione digitale

Antica Osteria Nonna Rosa – Vico Equense (NA)

Premio Gambero Rosso e Franciacorta Animante Barone

Pizzini

Terra&Ambiente

“Quando la sostenibilità è forma e sostanza. Valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti attraverso una cucina nel pieno rispetto della terra, dell’ambiente e dell’uomo”

La Ciau del Tornavento – Treiso [CN] | Hostaria Dietro le Quinte – Jesi [AN] | Al Pescatore – Bari

Valorizzazione delle produzioni locali

Il Poggio Rosso dell’Hotel Borgo San Felice – Castelnuovo Berardenga [SI]

Miglior rapporto qualità/prezzo

La Bandiera – Civitella Casanova [PE]

Del Belbo da Bardon – San Marzano Oliveto [AT]

Emozionando – Salerno

Giardino – San Lorenzo in Campo [PU]

Maeba – Ariano Irpino [AV]

Mammaròssa – Avezzano [AQ]

Pepe Nero – Prato

Satricvm – Latina

La Tavernetta – Spezzano della Sila [CS]

Il Tiglio – Montemonaco [AP]