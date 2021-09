Tra le migliori pizzerie italiane, 11 quelle da provare a Roma: la classifica di 50 Top Pizza

Vincere è difficile, ma confermarsi al vertice lo è molto di più. Onore al merito quindi per I Masanielli di Francesco Martucci che è ancora una volta la migliore pizzeria d’Italia e del mondo secondo 50 Top Pizza 2021, V edizione della celebre guida online di settore. Chi registra il balzo in avanti è 10 Diego Vitagliano Pizzeria (Napoli), che sale sul secondo gradino del podio (20° nel 2020) e saluta la terza posizione di Seu Pizza Illuminati di Roma (7° nella passata edizione).

Vale certamente la pena analizzare come le diverse regioni si siano divise il ranking. Per quel che riguarda le prime 100 posizioni (ricordiamo che i locali dal 1° al 50° posto si sono aggiudicati la menzione di “Pizzerie Top”, mentre quelli dal 51° al 100° sono indicati come “Grandi Pizzerie”), trionfa la Campania con 29 insegne. Segue il Lazio con 13 locali, che batte di un’incollatura la Lombardia (12). Quindi Toscana (10), Veneto e Piemonte (6), Puglia, Sicilia e Sardegna (4), Abruzzo (3), Emilia-Romagna e Marche (2), Basilicata, Calabria, Liguria, Trentino-Alto Adige e Umbria (1). La guida 2021 italiana è completata dalle 293 “Pizzerie Eccellenti” sparse per lo stivale.

Foto @Qvinto

Per quanto riguarda la città di Roma, tra i primi 50 - in categoria Pizzerie Top -, Seu Pizza Illuminati si aggiudica il 3° posto, 180g Pizzeria Romana il 12°, mentre Qvinto si posiziona al 16° posto. Segue IQuintili al 19° posto e al 32° l'Antica Friggitoria Masardona. Si posiziana al 35° Sbanco, mentre Sant'Isidoro - Pizza & Bolle occupa la posizione 47. Al 51° posto - e quindi tra le Grandi Pizzerie, La Gatta Mangiona di Monteverde e al 53° Angelo Pezzella - Pizzeria con Cucina. Segue L'Osteria di Birra del Borgo alla posizione 54 e alla 61° In Fucina di Portuense.

La classifica completa di 50 Top Pizza Italia 2021

1. I Masanielli - Francesco Martucci – Caserta, Campania

2. 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania

3. Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio

4. I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto

5. Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania

6. 50 Kalò – Napoli, Campania

7. Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Campania

8. Dry Milano – Milano, Lombardia

9. La Notizia 94 – Napoli, Campania

10. Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

11. I Masanielli - Sasà Martucci – Caserta, Campania

12. 180g Pizzeria Romana – Roma, Lazio

13. Crosta – Milano, Lombardia

14. Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Frattamaggiore (NA), Campania

15. Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio

16. Qvinto – Roma, Lazio

17. La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia

18. 'O Scugnizzo – Arezzo, Toscana

19. IQuintili – Roma, Lazio

20. Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana

21. 400 Gradi – Lecce, Puglia

22. Patrick Ricci - Terra, Grani, Esplorazioni – San Mauro Torinese (TO), Piemonte

23. Pizzeria Da Ezio – Alano di Piave (BL) , Veneto

24. Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania (SS), Sardegna

25. Le Follie di Romualdo – Firenze, Toscana

26. Fandango – Potenza, Basilicata

27. Grigoris – Mestre (VE), Veneto

28. Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH), Abruzzo

29. Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania

30. Enosteria Lipen – Triuggio (MB), Lombardia

31. Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria

32. Antica Friggitoria Masardona Roma – Roma, Lazio

33. Sirani – Bagnolo Mella (BS), Lombardia

34. L'Orso – Messina, Sicilia

35. Sbanco – Roma, Lazio

36. Frumento – Acireale (CT), Sicilia

37. Framento – Cagliari, Sardegna

38. Gusto Divino – Saluzzo (CN), Piemonte

39 Giotto Pizzeria – Bistrot – Firenze, Toscana

40. Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana

41. Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo

42. Pizzeria Mamma Rosa – Ortezzano (FM), Marche

43. I Fontana – Somma Vesuviana (NA), Campania

44. BOB Alchimia a spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria

45. Pizzeria Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

46. I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano (SA), Campania

47. Sant'Isidoro - Pizza & Bolle – Roma, Lazio

48. La Contrada – Aversa (CE), Campania

49. La Braciera – Palermo, Sicilia

50. Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia, Emilia-Romagna

51. La Gatta Mangiona – Roma, Lazio

52. Da Attilio – Napoli, Campania

53. Angelo Pezzella - Pizzeria con Cucina – Roma, Lazio

54. L'Osteria di Birra del Borgo – Roma, Lazio

55. Ristorante Pizzeria Ciarly – Napoli, Campania

56. La Piedigrotta – Varese, Lombardia

57. Concettina ai Tre Santi – Napoli, Campania

58. Pizzeria Le Parùle – Ercolano (NA), Campania

59. La Sorgente Pizzeria – Guardiagrele (CH), Abruzzo

60. Umberto – Napoli, Campania

61. In Fucina – Roma, Lazio

62. Battil’oro – Querceta (LU), Toscana

63. Guglielmo Vuolo Verona – Verona, Veneto

64. Mater – Fiano Romano (RM), Lazio

65. Osteria Pizzeria Per Bacco – La Morra (CN), Piemonte

66. Starita a Materdei – Napoli, Campania

67. Cocciuto – Milano, Lombardia

68. Pizzeria Luigi Cippitelli – San Giuseppe Vesuviano (NA), Campania

69. La Pergola – Radicondoli (SI), Toscana

70. Pizzeria 450° Pizza e Fritti di Gianfranco Iervolino – Pomigliano d'Arco (NA), Campania

71. Montegrigna - Tric Trac – Legnano (MI), Lombardia

72. Meunier Champagne & Pizza – Corciano (PG), Umbria

73. Pizzeria Elite Rossi – Alvignano (CE), Campania

74. Maiori – Cagliari, Sardegna

75. Pizzeria La Bufala – Maranello (MO), Emilia-Romagna

76. Sa Scolla – Cagliari, Sardegna

77. Hofstätter Garten – Termeno sulla Strada del Vino (BZ), Trentino-Alto Adige

78. Casa Vitiello – Tuoro (CE), Campania

79. Capuano's Pizzeria 7.0 – Milano, Lombardia

80. Il Vecchio e il Mare – Firenze, Toscana

81. Carmine Donzetti - Pizza & Fritti – Casandrino (NA), Campania

82. Pizzeria Chicco – Colle di Val d'Elsa (SI), Toscana

83. Ristorante Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (BT), Puglia

84. Disapore Pizzeria Gourmet – Cecina (LI), Toscana

85. Pizzeria La Scaletta – Ascoli Piceno, Marche

86. Vincenzo Capuano – Napoli, Campania

87. La Locanda dei Feudi – Pezzano (SA), Campania

88. Uagliò – Torino, Piemonte

89. Libery Pizza & Artigianal Beer – Torino, Piemonte

90. Lievito 72 – Trani (BT), Puglia

91. Foorn – Mariglianella (NA), Campania

92. Da Mimmo – Bergamo, Lombardia

93. Il Vecchio Gazebo – Molfetta (BA), Puglia

94. Bioesserì Milano Brera – Milano, Lombardia

95. La Bolla – Caserta, Campania

96. Carmnella – Napoli, Campania

97. Piano B – Siracusa, Sicilia

98. Vola Bontà per Tutti – Castino (CN), Piemonte

99. Marghe – Milano, Lombardia

100. Mama – Lendinara (RO), Veneto

Per consultare la Guida Italia 2021 Completa:

https://www.50toppizza.it/guida-italia-2021

Italian Special Awards 2021

Tra i premi speciali consegnati alle pizzerie di Roma:

- La Pizzeria Novità dell’anno 2021 – Solania Award è l’Antica Friggitoria Masardona Roma.

- La Capricciosa di Qvinto, a Roma, si aggiudica il premio Pizza dell’Anno 2021 – Robo Award.

- Per la Migliore Proposta dei Fritti 2021 – Olitalia Award occorre andare a Roma, presso 180g Pizzeria Romana.

- ?La Pizza Dolce dell’Anno 2021 – Latteria Sorrentina Award è l’Assoluto di Pesche di Seu Pizza Illuminati, a Roma.