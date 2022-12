MaritozzoDay, 5 maritozzi da "addentare" a Roma per celebrare la golosa pagnottella

Oggi, 3 dicembre, è il Maritozzo Day, l'evento che celebra il Re dei forni romani.

La "pagnottella" simbolo di Roma e più in generale del Centro Italia si è aggiudicata una "Festa nazionale" dal 2017. I due anni di Covid hanno portato la manifestazione sul web e sui social e anche quest'anno la delizia potrà essere condivisa su Instagram e TikTok con una challenge dedicata.

Ma dove andare a mangiare i maritozzi più buoni di Roma sabato 3 dicembre (e non solo)? I maritozzo-lover avranno sicuramente il loro posto del cuore, ma per i meno esperti, ecco 5 maritozzi da assaggiare assolutamente nella Capitale:

Classico e impeccabile

Pasta soffice, giusta lievitazione, panna montata fresca: chi cerca un maritozzo realizzato a regola d'arte, secondo le antiche ricette, deve recarsi da Regoli. La storica pasticceria romana, dove il maritozzo è tra i fiori all'occhiello, propone un maritozzo impeccabile e golosissimo.

Regoli, via dello Statuto, 60

Il più famoso

Tra i maritozzi più famosi della Capitale c'è, senza dubbio, il maritozzo di Romoli. Il bar pasticceria in viale Eritrea ha una lunga storia iniziata nel lontano 1952 da Federico Romoli e porta avanti, con costanza, ancora oggi, l'arte del maritozzo. Il classico, con la panna soffice che ti sporca tutta la bocca nell'addentarlo, magari da mangiare sorseggiando un caldo caffè in questa fredda giornata di dicembre.

Romoli, viale Eritrea, 142

Con un "tocco" goloso

Il maritozzo di Giorgia Proia, pastry chef di Casa Manfredi, ha un tocco speciale. Il tradizionale dolce romano viene infatti personalizzato e reso ancora più goloso nella pasticceria e caffetteria di viale Aventino. L’impasto è realizzato con l’aggiunta di uvetta, mentre per la farcitura Giorgia inserisce prima uno strato di crema pasticcera, poi sopra abbondante panna montata francese aromatizzata con bacca di vaniglia e una spolverata di zucchero a velo.

Casa Manfredi, viale Aventino 91/93

Maritozzo di quartiere

Gli amanti del maritozzo devono conoscere a tutti i costi "Il maritozzaro", un bar di quartiere in zona Trastevere. Siamo in via Ettore Rolli, in un locale senza fronzoli, a gestione familiare, a Roma da oltre 60 anni, che lascia da parte rivisitazioni e versioni gourmet e propone "er maritozzo", quello vero, quello classico, soffice, con panna e una spolverata di zucchero a velo.

Il Maritozzaro, via Ettore Rolli 50

In versione salata

Ormai è un'icona del maritozzo salato a Roma e lo propone nelle versioni più gustose che spesso celebrano proprio la tradizione romana: parliamo de Il Maritozzo Rosso. Storica sede a Trastevere, in Vicolo del cedro, 26 e un locale di apertura più recente a Prati, in Via Pietro Cavallini 2. Una pagnottella che dimentica le solite farciture, un maritozzo che viene spaccato a metà nella parte superiore, come per essere farcito con la panna, ma che esalta i piatti della tradizione rivisitati con tecniche di cottura moderne e basate su materie di primissima qualità.

Il Maritozzo Rosso, Vicolo del cedro, 26 (Trastevere) - Via Pietro Cavallini 2 (Prati)

Maritozzo Day, come partecipare

Dalle prime ore di sabato 3 dicembre la condivisione si apre su tutti i principali social media. Quest’anno arriva anche una TikTok challenge rivolta a tutti coloro che vorranno far vedere quanto può essere godurioso e spensierato il gesto di mangiare un maritozzo.

Tenendo d’occhio l’hashtag #maritozzoday2022 e i canali ufficiali maritozzoday, i maritozzo-lover potranno individuare quelli da non perdere. Sarà anche l’occasione per scoprirne di nuovi rispetto ai preferiti abituali.

Tutti gli appassionati potranno seguire l’evento e diventare protagonisti della giornata condividendo la loro esperienza con gli hashtag #maritozzoday2022, #maritozzoday e #maritozzochallenge (TikTok).