Frappe e castagnole: 10 indirizzi dove mangiarle a Roma

Il Carnevale è ufficialmente iniziato e proseguirà fino alla metà di febbraio (leggi qui tutte le date del Carnevale 2021) e se i bambini già hanno iniziato a sfoggiare i loro travestimenti, gli adulti hanno iniziato ad andare a caccia dei golosi dolci carnevaleschi nelle pasticcerie e nei forni della Capitale.

Le parole d'ordine sono due per i romani più golosi in questo periodo dell'anno: frappe e castagnole. E a chi non piacciono i dolci tipici del Carnevale? RomaToday ha selezionato 10 indirizzi dove assaggiare frappe, castagnole, ma anche ravioli e zeppole tra i migliori della Capitale.

Migliori frappe e castagnole nei forni di Roma

Ci sono i forni della Capitale, quelli storici che, già da giorni, hanno iniziato a sfornare le loro frappe e le loro castagnole.

Tra le insegne storiche spicca Roscioli con frappe e castagnole classiche o ripiene di crema o di ricotta. Restiamo al centro storico dove è sicuramente il Forno Monteforte in via del Pellegrino un altro indirizzo da segnare per gustare frappe, castagnole e i migliori dolci del periodo dl Carnevale.

Ci spostiamo in zona San Giovanni, dove sono le frappe e le castagnole di Panella ad essere degne di nota. Mentre, per i più golosi, da non perdere i ravioli fritti e ripieni di ricotta di pecora formaggi D'Ascenzo e Cioccolato del Panificio Bonci in via Trionfale, 36. Al sol vederli ti viene fame.

Dall'altra parte della Capitale, in zona Tor Cervara, vasta scelta di dolci di altissima qualità anche quella di Officina dolciaria Woods Sweet. Frappe, castagnole, zeppole che possono essere ordinati direttamente a casa con Ecco delivery o acquistati, non presso gli stabilimenti di Tor Cervara, ma presso il punto vendita aperto al pubblico situato al Pigneto, in via Roberto Malatesta 69.

I Ravioli di Bonci

Migliori frappe e castagnole nelle pasticcerie di Roma

Ci spostiamo ora nelle pasticcerie romane dove frappe e castagnole sono rinomate. Il carnevale è arrivato da Bompiani, la pasticceria in zona Ardeatina (Largo benedetto Bompiani, 8). Frappe croccanti e cosparse di zucchero a velo e castagnole tradizionali o con l'alchermes. Andiamo in zona Aventino, dove è Casa Manfredi (viale Aventino, 91/93) ad aver sfornato le sue frappe e castagnole, disponibili ogni giorno, anche d'asporto.

A Ostiense c'è Nero Vaniglia (Circonvallazione Ostiense, 201) con le sue frappe note per leggerezza e croccantezza e con le sue castagnole fritte e ricoperte di zucchero semolato. Al quartiere Africano ecco Romoli (viale Eritrea, 142), un nome una garanzia tutto l'anno e anche a Carnevale.

Ultima tappa di questo viaggio così dolce, in zona San Giovanni, da Napoleoni con frappe classiche, frappe con nutella, frappe con glassa al cioccolato, castagnole classiche, castagnole con nutella e altre leccornie carnevalesche da non perdere.