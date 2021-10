La migliore trattoria d'Italia è a due passi da Roma: la classifica de I Migliori Ristoranti Italiani 2022

È Sora Maria e Arcangelo, storica insegna guidata da Giovanni Milana in quel di Olevano Romano (RM), ad aggiudicarsi il titolo di migliore trattoria d’Italia secondo l’affermata guida online 50 Top Italy - I Migliori Ristoranti Italiani 2022. Un network, consultabile gratuitamente, firmato da LSDM, Congresso internazionale di cucina d’autore, e dalla testata giornalistica Luciano Pignataro Wine&Food Blog.

Nel ranking, il Lazio si posiziona con ben 5 insegne ed è la seconda regione dello Stivale più rappresentata, dopo l'Emilia Romagna e a parimerito con la Campania. Segue la Lombardia, il Piemonte, la Puglia ed il Veneto con 4 insegne, la Toscana con 3, Liguria, Sicilia e Trentino Alto Adige con 2 ed infine, con una insegna, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna e Umbria.

Per quanto riguarda il Lazio, alla prima posizione troviamo Sora Maria e Arcangelo (Olevano Romano). Segue Luciano Cucina Italiana (Roma) che si posiziona nella classifica italiana al 13esimo posto, Armando al Pantheon (Roma) alla sedicesima posizione, SantoPalato (Roma) alla 22esima ed infine Trattoria Popolare L'Avvolgibile (Roma) al 41esimo posto.

Foto FB @SantoPalato

La classifica completa della categoria Trattorie/Osterie di 50 Top Italy - I Migliori Ristoranti Italiani 2022:

1 Sora Maria e Arcangelo, Olevano Romano (RM), Lazio

2 Antica Osteria del Mirasole, San Giovanni in Persiceto (BO), Emilia-Romagna

3 Villa Rosa – La Casa di Lella, Vico Equense (NA), Campania

4 La Brinca, Ne (GE), Liguria

5 Ristorante Al Cambio, Bologna, Emilia-Romagna

6 L'Osteria della Tana, Asiago (VI), Veneto

7 Trattoria Da Burde, Firenze, Toscana

8 Lo Stuzzichino, Massa Lubrense (NA), Campania

9 Caffè La Crepa, Isola Dovarese (CR), Lombardia

10 Al Convento, Cetara (SA), Campania

11 Trippa, Milano, Lombardia

12 La Piola, Alba (CN), Piemonte

13 Luciano Cucina Italiana, Roma, Lazio

14 Antichi Sapori, Montegrosso di Andria (BT), Puglia

15 Armidda Trattoria Sarda, Abbasanta (OR), Sardegna

16 Armando al Pantheon, Roma, Lazio

17 Da Lucio Trattoria, Rimini, Emilia-Romagna

18 Osteria Ophis, Offida (AP), Marche

19 Trattoria da Amerigo, Savigno (BO), Emilia-Romagna

20 Ristorante Consorzio, Torino, Piemonte

21 Vecchia Marina, Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo

22 SantoPalato, Roma, Lazio

23 Boivin, Levico Terme (TN), Trentino-Alto Adige

24 Gerani Ristorante, Sant'Antonio Abate (NA), Campania

25 Antica Trattoria del Gallo, Gaggiano (MI), Lombardia

26 I' Ciocio, Suvereto (LI), Toscana

27 Ai Due Platani, Parma, Emilia Romagna

28 Lokanda Devetak 1870, Savogna d'Isonzo (GO), Friuli-Venezia Giulia

29 Antica Trattoria Da Doro, Solagna (VI), Veneto

30 Corona Trattoria, Palermo, Sicilia

31 Taverna Del Cacciatore, Castiglione dei Pepoli (BO), Emilia-Romagna

32 Osteria della Villetta, Palazzolo sull'Oglio (BS), Lombardia

33 Antica Trattoria Ballotta, Torreglia (PD), Veneto

34 Osteria Ca' Dei Giosi, Covelo di Vallelaghi (TN), Trentino-Alto Adige

35 Masseria Barbera, Minervino Murge (BT), Puglia

36 L'Agave Framura, Framura (SP), Liguria

37 Futura Osteria, Monteriggioni (SI), Toscana

38 Taverna Kerkira, Bagnara Calabra (RC), Calabria

39 Osteria La Torre, Cherasco (CN), Piemonte

40 Taverna Centomani, Potenza, Basilicata

41 Trattoria Popolare L'Avvolgibile, Roma, Lazio

42 Abraxas Osteria, Pozzuoli (NA), Campania

43 Il Capanno, Spoleto (PG), Umbria

44 Cibus, Ceglie Messapica (BR), Puglia

45 Ristorante Cacciatori, Cartosio (AL), Piemonte

46 Ristorante Baraonda, Porto Viro (RO), Veneto

47 Trattoria La Grotta Da Concetta, Campobasso, Molise

48 Trattoria Don Ciccio, Bagheria (PA), Sicilia

49 Irina Trattoria, Savigno (BO), Emilia-Romagna

50 Osteria Botteghe Antiche, Putignano (BA), Puglia