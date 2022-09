Lo street food più buono del Lazio è un "panino croccante" a Porta Pia

E' stata presentata a Roma, a Palazzo Brancaccio, lo scorso 26 settembre, l'ottava edizione della guida Street Food di Gambero Rosso, che racconta il cibo di strada italiano attraverso gli indirizzi, le storie e i piatti più tipici.

La guida Street Food 2023 del Gambero Rosso

Una tradizione che in Italia esiste e resiste da secoli, ma che negli ultimi anni è diventata una vera e propria tendenza in costante crescita. Crescita sia nei numeri (Deloitte ha registrato un +21.3% per tutto il settore nello scorso anno) che nell’offerta qualitativa.

L'edizione 2023 ha voluto dedicare un'appendice anche ai food truck, alle apette, allo street food ambulante, sempre più amato e centrale negli eventi gastronomici di tutta Italia. Un’edizione che va anche alla scoperta dei mercati e apre a contenuti extra e approfondimenti sulle specialità tradizionali e le ricette.

Qual è il migliore street food di Roma

E a Roma? Chi è il "Re dello street food" secondo il Gambero Rosso? La guida ha premiato JiaMo.Lab, ristorante di street food cinese tradizionale in zona Porta Pia. Il locale di cucina tradizionale cinese si trova in via Bergamo 15 ed è famoso per i suoi succulenti panini croccanti.

"La tradizione del cibo di strada italiano è antica - ha dichiarato il Presidente della Gambero Rosso Paolo Cuccia - Un’offerta che nasce per soddisfare i bisogni primari di viandanti con prodotti essenziali e territoriali. Questa guida è nata per dare risalto alle alternative nostrane di qualità rispetto all’omologazione del fast food internazionale. Personalmente, sono da sempre appassionato di questi cibi e desidero quindi ringraziare tutti i maestri presenti in questa ottava edizione della guida e complimentarmi con loro.”

“Lo street food è un fenomeno mondiale - ha aggiunto l’AD Luigi Salerno - fatto di contaminazioni e culture che si intersecano tra loro e in cui tradizione e innovazione si amalgamano in creazioni gustose. Il mangiare di strada italiano è uno dei patrimoni della nostra enogastronomia che da secoli esalta i prodotti e le ricette tradizionali del territorio. In questa guida diamo spazio anche a locali “etnici” di ottimo livello che meritano di essere conosciuti”.

Oltre 450 indirizzi in questa ottava edizione della guida Street Food di Gambero Rosso per tracciare la mappa nazionale del cibo di strada all’italiana. Venti i nuovi premiati regionali e premio speciale Street Food da Chef dedicato al cuoco che ha rivisitato in modo originale un piatto tipico dello street food.

Tutti i premiati

VALLE D’AOSTA

Officina della pasta | Aosta

PIEMONTE

Patria - Peruvian Street Food | TORINO

LIGURIA

La Baracchetta di Biagio | Recco [GE]

LOMBARDIA

Cecchini Panini | Erbusco [BS]

VENETO

Vino Vero | VENEZIA

TRENTINO - ALTO ADIGE

L’ Officina Easy | Riva Del Garda [TN]

FRIULI - VENEZIA GIULIA

Buffet Clai| Trieste

EMILIA - ROMAGNA

Ciao Kebab | Bologna

TOSCANA

Fratelli di Mare | FIRENZE

MARCHE

Sapido | PESARO

UMBRIA

Ribelle | Assisi (PG)

LAZIO

JiaMo.Lab | Roma

ABRUZZO

+Tosto Gastro Bottega | Atri [TE]

MOLISE

Panificio Blanz | Isernia

CAMPANIA

Friggitoria Vomero | Napoli

PUGLIA

Mezzo Quinto Cibo di Strada | Lecce

BASILICATA

Casarsa - Pizzeria Lucana | Potenza

CALABRIA

Bestie Calabresi Selvaggi | Montepaone [CZ]

SICILIA

Le Savocherie | Palermo

SARDEGNA

Porta 1918 | Cagliari

Premio

STREET FOOD DA CHEF

Al cuoco che ha rivisitato in modo originale un piatto tipico dello street food

Quesadillas Tartufo Nero & Miele

di Marcello Trentini

Casamago | TORINO