"Meh!", street food e specialità pugliesi a Campo de' Fiori

"Meh!" è un'esclamazione che unisce un po' tutti i dialetti pugliesi. Il suo significato cambia a seconda del contesto e può significare stupore, curiosità, apprezzamento. Un'esclamazione che diventa un'insegna in via dei Chiavari, nel cuore di Roma.

A pochi passi da Campo de' Fiori ha infatti aperto "Meh! Esclamazioni Gastronomiche Pugliesi", street food e specialità alimentari. Da Meh! è possibile gustare i panini, di terra e di mare, firmati da Pietro Zito (patron del pluripremiato ristorante Antichi Sapori di Andria), ma anche acquistare prodotti da forno, conserve, vini e birre artigianali.

Gli spazi di via dei Chiavari si presentano con laboratorio a vista e bancone, dietro ai quali campeggia una luminaria pugliese con la scritta Meh!: un richiamo al clima delle feste popolari che animano piccoli e grandi centri del “Tacco d’Italia”. Alcune sedute alte, con mensole di appoggio, consentono ai clienti di gustare i panini e le focacce in loco. In alternativa è possibile ordinare da asporto o affidarsi alle più note piattaforme di delivery per la consegna a domicilio. Sugli scaffali sono esposti prodotti di aziende artigianali pugliesi.

Alle spalle del progetto "Meh!" c'è, appunto, la mente gastronomica di Pietro Zito, cuoco contadino e patron del pluripremiato ristorante Antichi Sapori di Montegrosso, borgo rurale del comune di Andria. Sulla tavola di Antichi Sapori, Pietro porta i prodotti dell’orto attiguo e quelli di altre realtà di eccellenza del territorio circostante. "La Puglia mi ha insegnato a gustare le sue radici - racconta - mi ha regalato le sue materie prime ed il piacere di raccoglierle ogni giorno. Con orgoglio e passione le ho portate qui, a pochi passi da Campo de’ Fiori".

Restando fedele alla sua filosofia, Pietro ha accettato la sfida di Meh!, pensando una proposta di panini di terra e di mare e fornendo supporto per la selezione delle materie prime: "Riscoprire sapori semplici e genuini ma capaci di evocare i ricordi più belli: questa è la mia missione. Roma, con la sua storia millenaria e la sua vocazione cosmopolita, è da sempre sinonimo di solida tradizione ma anche di ricerca culinaria, con una continua rincorsa verso la novità. Ecco, se solo ci fermassimo un attimo, se smettessimo di correre per un istante, ci accorgeremmo che siamo circondati da aromi, profumi e sapori. Sono qui, vicino a noi".

Gran parte dei prodotti esposti sugli scaffali del locale di via Dei Chiavari 33, arrivano direttamente dalla dispensa di Pietro Zito (taralli, olive, olio extravergine). I salumi con cui vengono farciti i panini, sono forniti dai Fratelli Roccia, la cui fattoria con allevamento di suini si trova ad Ascoli Satriano in provincia di Foggia. I latticini arrivano dal caseificio Sanguedolce di Andria. Il pane è invece realizzato con semola di grano duro di Altamura da Tulipane di Roma, mentre gli altri prodotti da forno sono del Panificio Adriatico di Bari. Verdure e ortaggi freschi sono acquistati quotidianamente presso alcuni banchi del vicino mercato di Campo de’ Fiori, che si riforniscono da aziende pugliesi, mentre i sott’olio sono di Sinisi (Andria). Le birre artigianali a marchio Meh! sono brassate da Lieviteria, microbirrificio di Castellana Grotte (BA). Non manca infine una piccola carta di vini pugliesi, nel comodo formato da 37,5 cl.