A Roma apre la casa dei pancake e dei waffle

Manca pochissimo all'inaugurazione del nuovo shopping center Maximo, all'interno del quale, oltre al primo Primark e a tanti altri brand di moda, aprirà anche la nuova Pancake e Waffle House di Vintro.

Già noto nel quartiere Montesacro come American Bar dalle mille sfaccettature, Vintro sbarca nel mall di via Laurentina con un nuovo format, il primo in Italia dedicato in esclusiva ai dolci tipici della colazione all’americana, che in questo caso sono declinati sia in versione dolce che salata.

“Vintro è un format di tendenza che nasce per essere replicato, in tutte le sue parti o solo in un aspetto, come in questo caso. Abbiamo scelto di puntare sull’American Bakery e su waffle e pancake in particolare, perché funzionano non solo a colazione o per una merenda golosa, ma in versione salata diventano anche un pasto completo per l’ora di pranzo o di cena”, commenta Luca Masala, fra i proprietari e fondatori di Vintro, insieme a Marzia Margheriti, Flavio Zianna, Valentina Manuelli e Mattia Mancini. Un gruppo di amici provenienti da esperienze di vita diverse, che hanno avuto sempre come obiettivo quello di stimolare i consumatori a vivere i loro locali in qualsiasi momento della giornata.



La nuova Pancake e Waffle House propone la sezione bakery pronta da consumare al bancone, la sezione caldi con le ricette da preparare espresse, e la caffetteria. Quest’ultima ha una doppia anima, italiana e americana: quella italiana si avvale di un importante partner, il caffè Costadoro, storica torrefazione torinese ormai presente in tutto il mondo; quella americana propone invece il caffè lungo nelle mug, le tipiche tazze all’americana da lunga degustazione, abitudine che sempre più italiani cominciano ad apprezzare. In questa sezione ci sarà anche una novità, il Vintroccino, un cappuccino con panna, in quattro golose varianti: con Dulce de leche, cannella, cioccolato bianco e Nutella. Oltre al bancone, disponibili anche tavoli per una pausa più comoda con distanziamento garantito.

“Alcuni dei piatti, come i waffle e i pancake, erano già presenti nel menù della sede di Montesacro, nonché nella vicina Selina, la gelateria con bakery che sta poco più avanti, per cui è stato facile per noi portare nel nuovo punto vendita al Maximo l’esperienza accumulata in questi anni”. Tuttavia, avverte Luca Masala, “ci sono ricette originali che si troveranno in esclusiva solo nel nuovo punto vendita di Vintro”.

Vintro Pancake e Waffle House si trova al secondo e ultimo piano di Maximo, nella food court dello shopping center.