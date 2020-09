Materiaprima, il pranzo veloce (e per niente banale) a Porta Pia

Siamo in via Messina 34, nel cuore pulsante del frenetico quartiere Porta Pia-Salario.

Qui ci imbattiamo in Materiaprima, un piccolo e accogliente bistrò, aperto dalla colazione al pranzo, che dal 2015 propone panini gourmet, insalate e primi piatti ogni volta nuovi dove il concetto chiave è esattamente quello che Carlo Comite, ha scelto come nome per il suo locale: l’eccellenza del prodotto.

“L’idea era di pensare un pranzo veloce, durante la pausa di lavoro, che però non intendeva rinunciare alla qualità, ai sapori nuovi, alla combinazione di ingredienti e consistenze” racconta Carlo Comite a RomaToday. “Il progetto parte infatti dalla considerazione di voler far stare bene il cliente, indipendentemente da quanto tempo abbia da dedicare al suo pranzo. Per questo l’atmosfera da noi è curata quanto la scelta dei prodotti che proponiamo.”

I panini gourmet

Da Materiaprima puoi pranzare con l’Arancia meccanica ripieno di ciauscolo, pecorino della Val d’Orcia, olive riviera e olio all’arancia; oppure puoi scegliere il Fichissimo con Prosciutto crudo, fichi, grana e olio al rosmarino. Se si preferisce stare leggeri, invece, si può scegliere di pranzare con il Ginnico, a base di bresaola, scaglie di parmigiano, olio al limone e rucola o il Sapore di sale, con salmone, primo sale, menta e pistacchi.

Disponibili anche diverse vellutate, soprattutto d’inverno, o d'estate le panzanelle o le freselle integrali, direttamente importate dal Cilento. Eventualmente è possibile optare anche per le insalate di riso combinate con ingredienti ricercati e ben orchestrati.

La colazione

Materiaprima è anche il rifugio di chi lo ha scoperto per caso e continua a sceglierlo per una colazione sempre diversa, con torte e crostate home made, croissant francesi, muffin, centrifughe, succhi bio e tutta una linea vegan per iniziare nel migliore dei modi la giornata, il tutto accompagnato sempre da una buona musica di sottofondo e da un servizio preparato e accogliente.