Maritozzo Day, l'evento dedicato alla specialità romana più golosa che ci sia

Il primo sabato di dicembre torna il Maritozzo Day. L'evento che celebra il Re dei forni romani in varie declinazioni, dolci, salate, classiche e innovative, giunge alla sesta edizione.

Una delizia simbolo di Roma e più in generale del Centro Italia. Secondo antiche tradizioni era per alcuni il regalo del fidanzato alla futura sposa, con all’interno un anello o un oggetto d’oro, per altri il dono dalle ragazze in età da marito al più bel giovane del paese, che avrebbe scelto l’artefice del più buono.

“La prima edizione nacque nel 2017 con lo scopo di elevare la fama di questa golosa pagnottella - raccontano gli ideatori Silvia Pontarelli e Gabriele Lupo di Tavole Romane - Sei anni fa all’hashtag #maritozzo su Instagram corrispondevano perlopiù post di un ristorante di Mosca con questo nome; oggi sono decine di migliaia i contenuti che immortalano il superbo panino semi-dolce, ripieno o semplice, e la gioia di chi lo addenta. Da Roma, agli estremi dello stivale, dall’Europa all’America o ancora all’Oriente. In Giappone ad esempio è diventato popolare a tal punto da farsi manga e da far stilare la lista dei “Top 8 best maritozzo cream buns in Tokyo” a un rinomato magazine. Grazie anche al contributo di Media e Partner, primo tra tutti il Molino Paolo Mariani che ha creduto nell’iniziativa fin dagli albori e a cui va il nostro pensiero per la recente alluvione nelle Marche che li ha colpiti drammaticamente, ma da cui stanno con forza riemergendo".

"Gli eventi 2017-18 ci hanno visti in prima linea a riunire Artigiani del maritozzo, che con entusiasmo e dedizione si sono cimentati in versioni pazzesche producendo migliaia di pezzi. Nel 2019 - con il maritozzo rosa - siamo poi riusciti tutti insieme, locali e partecipanti, a supportare la raccolta solidale per l’acquisto di un casco anticaduta dei capelli, da utilizzare durante la chemioterapia per la Breast Unit Ospedale Fatebenefratelli - Isola Tiberina", continuano gli ideatori dell'evento goloso.

E la pandemia non ha fermato la crescente passione per il maritozzo: negli ultimi due anni non sono mancati i contributi social proprio il primo sabato di dicembre, una data che ormai i maritozzo-lover hanno a calendario. E il prossimo 3 dicembre non mancherà l'appuntamento per celebrare il maritozzo sui canali digitali, "in attesa magari in futuro di ritrovarci di nuovo a fianco degli Artigiani per far crescere ulteriormente questa festa diffusa!”, dicono Silvia Pontarelli e Gabriele Lupo.

Maritozzo Day, come partecipare

Dalle prime ore di sabato 3 dicembre la condivisione si apre su tutti i principali social media. Quest’anno arriva anche una TikTok challenge rivolta a tutti coloro che vorranno far vedere quanto può essere godurioso e spensierato il gesto di mangiare un maritozzo.

Quante volte ti sei trovato davanti a un maritozzo, con crescente acquolina in bocca solo alla vista, e tra te e te hai sussurrato: “vacci piano per addentarlo, che ti sporchi tutto”. Ecco, il 3 dicembre, non pensarci! Puntalo, afferralo e sprofonda la tua faccia nel maritozzo: più il ripieno sarà sparso tra bocca e naso e più il livello di appagamento sarà elevato. E condivi il tuo momento maritozzo “senza pensieri” su TikTok o sugli altri social con l’hashtag #maritozzochallenge. La creatività non ha limiti e aspettiamo di vederne di tutti i colori!



Ormai tantissimi locali realizzano il maritozzo quotidianamente, altri si sono abituati a farlo ogni primo sabato di dicembre o in quell’intero fine settimana. Gli Artigiani che decidono di partecipare possono condividere sui social, con gli hashtag dell’evento già nei giorni precedenti e naturalmente il giorno stesso, le versioni che producono, con eventuali special edition per l’occasione, prezzi e orari. Ciascun locale potrà dunque proporre l’offerta che desidera per celebrare la giornata del maritozzo.



Tenendo d’occhio l’hashtag #maritozzoday2022 e i canali ufficiali maritozzoday, i maritozzo-lover potranno individuare quelli da non perdere. Sarà anche l’occasione per scoprirne di nuovi rispetto ai preferiti abituali.

Tutti gli appassionati potranno seguire l’evento e diventare protagonisti della giornata condividendo la loro esperienza con gli hashtag #maritozzoday2022, #maritozzoday e #maritozzochallenge (TikTok)