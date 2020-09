Vegetariano, di carne o di pesce? Ecco 7 cous cous da non perdere a Roma

Originario dell’Africa nord-occidentale, il cous cous è ormai diventato un piatto comune anche sulle nostre tavole. La sua cottura è veloce, lo si può gustare caldo o freddo, da solo o come accompagnamento di altre pietanze. In versione marocchina o siciliana, in versione light o più calorica. Con il cous cous ci si può davvero sbizzarrire e ce lo dimostrano anche diversi ristoranti romani.

Oggi vi portiamo con noi ad assaggiare 7 tra i migliori cous cous di Roma. Prendete appunti.

7. Origano

In versione vegetariana, servito all’apericena in delle simpatiche ciotoline o nel menù dei pasti principali come accompagnamento a diversi piatti, il cous cous da Origano a Campo de Fiori è un must. Condito con verdurine fresche (carote, zucchine, pomodorini, funghi) resta leggero, ma non per questo meno gustoso.

Origano Campo de Fiori, largo dei Chiavari 83-83, Roma – 06.68808074

6. Ketumbar

D’accompagnamento o come piatto principale, il cous cous non manca mai da Ketumbar a Testaccio. In questo locale, proprio su via Galvani, puoi gustare il tipico piatto mediorientale all’ora dell’aperitivo, tutti i giorni e al brunch del sabato e della domenica. Uniscilo a bulgur, riso, vellutate in modo da stuzzicare il palato con sapori speziati, interessanti, diversi dai soliti.

Ketumbar, via Galvani 24, Roma – 06.57305338

5. Mezè Bistrot

A Monteverde c’è un locale specializzato nella cucina mediterranea, dove fare un vero e proprio viaggio di sapori, tra spezie, erbe e piatti tipici della cultura mediorientale e dove il cous cous è uno dei principali protagonisti. Di verdure o di carne, da Mezè bistrot il cous cous viene preparato come la tradizione vuole e può essere accompagnato anche ad altri piatti della cucina del Medio Oriente, come l’hummus, le brik e il tabulè.

Mezè Bistrot, via di Monteverde 9B, Roma – 388.1241449

4. Il Gianfornaio

Non solo caffè e cornetto, non solo tè e pasticcini, Il Gianfornaio è perfetto anche per la tua pausa pranzo o per un ricco e sfizioso aperitivo. E tra le tante prelibatezze che puoi trovare nei vari locali sparsi su Roma, c’è anche il cous cous, proposto con condimenti leggeri, freschi, buoni che ti soddisfano senza appesantirti, soprattutto se dopo il break si torna in ufficio.

Il Gianfornaio, via Marmorata, 159 Roma – 06.57300008

Il Gianfornaio, largo Maresciallo Diaz 16, Roma – 06.3333472 – 487

Il Gianfornaio, largo Apollinaire 5-7, Roma – 06.94378203 – 04

Il Gianfornaio, via dei Gracchi 179, Roma – 06.3231811

3. Mare Nostrum Seafood

E come non andare ad assaggiare, almeno una volta, il cous cous alla trapanese da Mare Nostrum Seafood. Una versione del cous cous tutta siciliana (e poco marocchina), condita con pesce da zuppa. Buono, molto saporito e intriso dei sapori del mare. Da Mare Nostrum Seafood questa è una delle specialità nel menù dei piatti espressi e takeaway. Così la pausa pranzo, anche quella che si fa in fretta, diventa più piacevole.

Mare Nostrum Seafood, via Aurelio Saffi 7, Roma - 06.45430155

2. Alfonso Cous Cous

Il primo ristorante etnico di Roma, il primo a portare la tradizione tripolino-ebraica nella Capitale. E’ Alfonso al Nomentano, ancora oggi tra i punti di riferimento per mangiare un buon cous cous nella nostra città. Con verdure o con carne, il cous cous è sicuramente tra i piatti caratterizzanti il locale, il cui arredamento tipico ti porterà, almeno con gli occhi (e con il gusto) in Medio Oriente.

Alfonso Cous Cous, via Brescia 23, Roma – 06.97612215

1. Cus Cus

Se hai voglia di un cous cous diverso dai soliti, che rispetti alla lettera la tradizione siciliana, ma che sappia sorprenderti anche con abbinamenti nuovi, il suggerimento è di andare da Cus Cus. Qui potrai davvero trovare la versione del tipico piatto mediterraneo che meglio sposa i tuoi gusti. Da quello con pollo alla cacciatora e funghi, a quello freddo con capperi, uvetta, pomodori confit e mandorle siciliane. Da quello pollo e ceci, a quello di pesce con catalana di gamberi croccanti.

Cus Cus, via Arezzo 39, Roma - 06.97997519

