Cibo hawaiano con pescato italiano: pokeria-champagneria apre al Torrino

Dopo Eur Laurentina e Ostiense apre a Eur Torrino la prima pokeria & champagneria firmata Mandala Poké.

Il progetto nasce dall’intuito di quattro soci William Dainese, Alessandro Pagnani, Walter e Marco Tullio Regolanti, questi ultimi già apprezzati nel mondo dell’alta cucina di pesce con il loro ristorante “Romolo al Porto” ad Anzio.

Il format Mandala Poke?, punta a veicolare un nuovo modo di apprezzare un cibo prettamente hawaiano, rendendolo completamente italiano grazie all’utilizzo di ingredienti del territorio e pescato fresco di primissima qualita?, trattato e lavorato nei laboratori interni alle pokerie: sfilettato da fresco, abbattutto e marinato per due giorni.

“Mandala Poke? e? - afferma uno dei titolari - l’unico pokè italiano che compra e gestisce garentendo tracciabilità e produzione ad hoc riguardante abbattitura, conservazione. Una particolare attenzione l’abbiamo anche per allergie, intolleranze e per le varie differenze di religione: non sono presenti molluschi, crostacei, maiali e/o produzioni effettuate con l’alcool. Abbiamo pensato a delle zuppe di legumi, dolci sia per celiaci e vegani. Siamo un brand che strizza l’occhio allo stare bene e al mangiare sano”.

L’avventura di Mandala Poké nei prossimi mesi vedrà delle nuove aperture su scala nazionale.