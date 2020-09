"Magnifica", né romana, né napoletana: la pizza nel cuore di Balduina compie 7 anni

A Via Ugo De Carolis 72D, nel cuore del quartiere residenziale della Balduina, c’è una pizzeria che ha aperto proprio 7 anni fa. Era praticamente ottobre quando fu alzata la saracinesca di Magnifica e per la proprietà non era esattamente una prima apertura.

Quindici anni prima, infatti, Maurizio Valentini aprì nel quartiere Appio Latino la sua prima pizzeria, ne seguiranno altre 10 in vari quartieri romani, tutte dedicate alla pizza d'asporto cotte nel forno a legna da mangiare comodamente a casa.

Le numerose richieste della clientela sulla consumazione in loco non furono vane e, così, nel 2013 Maurizio decise di coronare un nuovo progetto: Magnifica. Un nome dirompente e molto sicuro di sé perché frutti di molti anni di esperienza nel settore e di continue ricerche per mettere a punto una pizza che restasse pur sempre un disco di pasta lievitata ma fatto a regola d'arte e con ingredienti di prima qualità.

Come materia prima solo prodotti certificati IGP, DOP e ricercati Presìdi Slow Food selezionati personalmente da Maurizio che nel tempo ha consolidato solidi rapporti di fiducia con i fornitori. Da una passione per la Puglia, molte delle referenze di Magnifica arrivano dal nostro "tacco", per la bufala si affida da sempre al caseificio casertano Auriemma e tutta la parte dei salumi è di provenienza emiliano romagnola come culatta di Busseto, la pancetta piacentina, il lardo arrotolato e la mortadella di Bologna. Tra le nuove collaborazioni quella con Olio Flaminio, frantoio umbro che su Roma è sempre più ricercato e voluto grazie alle sue note particolarmente fruttate e aromatiche.

La pizza di Magnifica si caratterizza per essere a metà strada tra una napoletana e una romana con un panetto leggermente più grande di quello da 180 grammi. L'impasto è semintegrale e ciascuna pallina lievita ben 3 giorni prima di essere stesa a mano per un risultato sottile al centro racchiuso in un leggero bordino esterno.

Le pizze di Magnifica

In carta ci sono più di 20 gusti di pizza suddivisi tra Rosse, Bianche e Stagionali. Tra le intramontabili Tommasino in cui è stato ripreso il concetto di Margherita, quindi pomodoro, mozzarella e basilico, con alcuni accorgimenti. Gli ingredienti sono stati modificati mantenendo sempre la base rossa con pomodoro San Marzano DOP e mozzarella di bufala a crudo per rendere più croccante la pizza senza il rilascio di liquidi durante la cottura, poi c'è l'aggiunta dei pomodorini semi dried De Carlo e una speciale emulsione al basilico.

Dedicata all'altra sua storica pizzeria, c'è Teresina, forse la più rappresentativa per Magnifica perché nasce con l'idea di nobilitare anche l'ingrediente più popolare, in questo caso la mortadella che viene esaltata dal tartufo grattugiato a scaglie. La sua variante estiva è con parmigiano e aceto balsamico di Modena ma non è detto che non rimarrà in menu tutto l'anno. Tra quelle a cui sono affezionati anche la Pugliese, con burrata appunto di Andria che nella versione più fresca viene messa a crudo, fior di latte pugliese, pomodorini sempre De Carlo e olive taggiasche e basilico.

Tra le rivisitate anche la Fiori di zucca Secondo Tommasino sostituisce le classiche alici con una generosa spolverata di bottarga di Muggine di Cabras. Non è da meno la sezione dei fritti che regala grandi soddisfazione con Supplì con le rigaje di pollo, Crocchetta di 'nduja di Spilinga, la Bufala campana fritta oppure la Variazione del Fiore di zucca, classico, con bufala e bottarga di Muggine e con provola affumicata e prosciutto cotto di Praga.

Tra le proposte più lungimiranti quella vegetariana del Gioellino un supplì di cous-cous che racchiude una brunoise di verdurine saltate con soia, scorza di limone e menta.

Coerente con la filosofia di Magnifica anche l'offerta dei dolci tutta artigianale tra cui un dissetante Sorbetto al mojito preparato a mano servito su base analcolica mentre più da meditazione il gusto corretto con rum invecchiato al tavolo.

Magnifica è stata, inoltre, una delle prime pizzeria Roma a dare grande importanza alle birre artigianali collezionando in questi 7 anni più di 40 etichette di vari micro-birrifici in giro per l'Italia.

Il locale si presenta moderno, luminoso e accogliente. Sui toni del bianco e del tortora sono stati applicati dei murales a tema botanical dai ragazzi di Fuori Studio in una sala che oggi può accogliere 21 coperti contro i 65 a pieno regime. Nulla è poi lasciato al caso, dal rassicurante forno a vista alle tovagliette-menu monouso, dalla scelta del cartone bio all'adozione di materiali plastic free. Recentemente Magnifica è stata anche artefice di un'altra iniziativa green che ha dato vita alla pizza “Natura al 100%”: una focaccia verde, lievitata per 72 ore, con impasto di spinacino, burrata di Andria, pomodorini semi-dried, olio evo De Carlo, olive taggiasche del Frantoio Bianco (Pontedassio, IM) e basilico croccante. Il cui ricavato è stato devoluto al fondo Treedom, piattaforma web che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online.

Per festeggiare questo compleanno Magnifica offrirà ai propri clienti per tutta la settimana dal lunedì 5 a domenica 11 Ottobre un "Dolce a sorpresa". Il 6 ottobre, inoltre, dalle 19,30 alle 23,30, è prevista una serata con menù degustazione studiato e composto dai seguenti piatti:

- Fiore di zucca in tempura ripieno della sua zucchina, fiordilatte gambero rosso e curry

- Crocchetta di patate ripiene di tonno fagiolini e pesto

- Arancino seppie e piselli

PIZZE A DEGUSTAZIONE

- Marinara di polipetti affogati, San Marzano dop e punte di datterino giallo

- Tartare di tonno, puntarelle, citronette di olio Flaminio lime e zenzero

- Cozze, radicchio brasato e croccante di pecorino romano dop

- Broccoletti ripassati leggermente piccanti,carpaccio di pesce spada, ciuffi di burrata di Andria e lardo arrotolato artigianale di Bertelli

Il prezzo della degustazione (con dolce a sorpresa) è di 23 euro a persona bevande escluse.