Lucciano's apre a Roma: gelato a forma di Colosseo a Fontana di Trevi

Dopo aver aperto 60 punti vendita in Sud America e negli Stati Uniti, Lucciano's sbarca in Europa, iniziando proprio a Roma un nuovo viaggio.

Dall'Argentina, la nuova insegna "golosa" è infatti arrivata alle spalle di Fontana di Trevi. Il primo store europeo di Lucciano's - dei due imprenditori italo argentini Daniel e Christian Otero (padre e figlio) - ha aperto in via delle Muratte lo scorso 8 aprile.

"L’Europa per noi è sempre stata una meta ambita, abbiamo in mente di andare in altri luoghi - ha precisato Christian - ma il legame con l’Italia è per noi preponderante. Il nostro sangue è Italiano e abbiamo voluto iniziare la nostra avventura dal paese da cui i miei nonni sono partiti, per iniziare un cammino in un luogo che fosse casa. Abbiamo quindi scelto Roma, la culla d’Italia".

I gelati di Lucciano's

L’offerta della sede romana di Lucciano’s è ampia e variegata, in linea con la filosofia del noto brand. Nel punto vendita in via delle Muratte si può scegliere tra 24 gusti di gelato sfuso e gli immancabili Icepops. I gusti sfusi spaziano da frutte (tutte vegane) - come la classica fragola, il mango o il più divertente lime - a creme - quali il Super zabaione, il cioccolato Luccianos con bon bon di nocciole e il cioccolato bianco con pistacchio crock. Immancabile il signature del forte legame con l’Argentina: Dulce de Leche con dulce de leche, una crema a base di latte Premium Argentino e variegato con dulche de leche fatto in esclusiva per Lucciano’s.

Variegata anche la selezione di IcePops, con gli immancabili iconici formati "Tonio il maialino" e il "Minion IcePops" (Lucciano’s è infatti l’unico brand ad avere i diritti della Universal Pictures di produrre un Icepops dalle sembianze dei piccoli e simpatici aiutanti gialli di Gru, il protagonista del cartone animato “Cattivissimo me”), e uno special guest creato ad hoc per la gelateria romana a forma di Colosseo: il Colosseum Ice Pops disponibile in vari gusti.