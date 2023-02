Le migliori frappe e castagnole di Roma: 20 indirizzi selezionati da RomaToday Dove gustare degli ottimi dolci di Carnevale nella Capitale e nei dintorni

Le castagnole di Roscioli. Foto da Facebook @AnticoFornoRoscioli

Il Carnevale entra nel vivo. Da domenica 5 febbraio via libera a maschere, coriandoli e dolci di Carnevale, sì, quelli tipici della tradizione.

I forni e le pasticcerie della Capitale sfoggiano banconi pieni di frappe e castagnole tradizionali o ripiene, per tutti i gusti e anche per tutte le esigenze (senza lattosio, ad esempio). RomaToday ha cerchiato sulla mappa 20 indirizzi romani dove mangiare le migliori frappe e castagnole. Pronti ad un tour super goloso?

Frappe e castagnole da provare a Roma

I forni storici restano una grande certezza. Vi suggeriamo di non perdere le frappe di Antico Forno Urbani al Ghetto, ma sosta d'obbligo è anche il Forno Monteforte in via del Pellegrino. Da non perdere le frappe fritte di Roscioli, ma anche le sue castagnole ripiene di crema o ricotta. Romoli, un nome e una garanzia tutto l'anno, propone i tipici dolci del Carnevale realizzati a regola d'arte. Vale lo stesso per Gruè in viale Regina Margherita.

In zona San Giovanni da segnare Panella (con frappe e castagnole degne di nota). A due passi da via Merulana da non perdere i dolci di Regoli, antico forno romano. Al Nomentano, il profumo dei dolci di Carnevale proviene, invece, dal noto forno Santi Sebastiano e Valentino.

In zona Prenestina una certezza è D'Antoni, con frappe fritte, castagnole classiche e leggermente aromatizzate al rum. In zona Casal Bertone degne di nota le castagnole ripiene di Zucchero e Cannella (vincitrici dell'edizione 2023 del Premio Dolce Roma).

In zona San Giovanni, le vetrine di Napoleoni sono piene di frappe classiche, con nutella, con glassa al cioccolato, castagnole classiche, castagnole con nutella e altre leccornie carnevalesche. In zona Appia la pasticceria Fortunato è da tenere d'occhio. A Cinecittà da assaggiare le frappe della pasticceria Novelli (vincitrici del premio Dolce Roma 2023), all'Appio Claudio frappe e castagnole di Dolci in casetta.

Altri indirizzi da segnare

Altri indirizzi da ricordare per gustare ottime frappe e castagnole in città sono sicuramente Bompiani in zona Ardeatina, Casa Manfredi all'Aventino, Nero Vaniglia a Ostiense, Cafè Merenda a due passi dal Gazometro.

Uscendo dalla Capitale, invece, da segnalare tra i tanti, la pasticceria Fortini Lab ad Albano e Pennisi di Palestrina (quest'ultima ha vinto pochi giorni fa il Premio Dolce Roma nella categoria "castagnola senza lattosio")