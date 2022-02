Monteverde ha una nuova "anima dolce": torte, croissant e gelato si gustano in un palazzetto liberty

Una storia di famiglia che nel tempo si è addentrata ed evoluta nel mondo della ristorazione e, ad oggi, conta un ristorante, un hotel, un bistrot e - ultima nata - una pasticceria. Parliamo della famiglia Zaccardi, storica proprietaria del ristorante La Carovana al quartiere Portuense, oggi al comando di Villa Zaccardi, Giano Bistrot (ristorante interno alla villa) e da pochissimo della pasticceria "Le Dolcezze di Giano".

La nuova pasticceria di Monteverde

Siamo al civico 224 di Circonvallazione Gianicolense ed è qui che nel 2015 nasce l’hotel Villa Zaccardi in un palazzetto in stile liberty del quartiere Monteverde, poco dopo sempre dentro il complesso apre Giano Bistrot un ristorante aperto agli ospiti della Villa ma anche ai romani che vogliono gustare una cucina ben fatta in un ambiente curato. E poi arriviamo ad oggi, quando l’evoluzione di questo posto continua con Le Dolcezze di Giano Bistrot, una pasticceria che come affermano i fratelli Zaccardi si fonda su tre principi fondamentali: tradizione, modernità e materia prima.

L’ingresso è su strada. L’interno è caratterizzato dal verde marino e dal blu cobalto, nel lungo bancone centrale sono esposte la biscotteria da accompagnare al te o al caffè, i lievitati (croissant, maritozzi, brioche) tutti fatti in casa e una selezione di mignon. Sulle ampie vetrine su strada trovano invece spazio le torte a porta via e le varie monoporzioni. Ci si può accomodare all’esterno sia sulla pedana di fronte l’ingresso oppure nel giardino del bistrot e fra poco sarà possibile anche riservare un tavolo nella terrazza di Villa Zaccardi.

Pasticceria & Gelateria, il file rouge de Le Dolcezze di Giano Bistrot

L'aspetto estetico spicca nelle creazioni de "Le Dolcezze di Giano". Ad occuparsi di tutta la linea sia di pasticceria che di gelateria c’è Nicolò Castellazzi già in forze da Giano Bistrot sin dall’apertura di tre anni fa. Il maestro pasticcere ha curato una selezione di torte che spaziano tra i grandi classici (millefoglie, profiterole etc) alle monoporzioni che giocano tra consistenze e forme come per esempio il Limone. Ci si ritrova ad affondare il cucchiaio proprio in un limone in cui un guscio esterno di cioccolato bianco racchiude una morbida namelaka al limone e un cuore di marmellata al limone fatta in casa. E poi i bignè presenti in pasticceria con diverse farciture e tutti glassati e colorati.

"Le Dolcezze di Giano" riserva un angolo anche al gelato artigianale, prodotto nel laboratorio interno. Si trova su stecco oppure tra due macarons, chi preferisce lo stecco può personalizzarlo scegliendo tra 6 diverse glasse in cui affondarlo (latte, fondente, bianco, ruby, frutta e passion fruit) e 12 tipi di granelle. E per il periodo invernale, la gelateria viene integrata con una sezione di “caldi” come waffle e dunuts, anche questi fatti in casa, da ricoprire di cioccolato fuso e completare con granelle e panna.