La lasagna diventa un "tubetto di dentifricio": l'idea estrema dello chef romano che vinse Masterchef

"Lasagna 2021", così Valerio Braschi ha chiamato la sua ultima creazione. In molti ricorderanno il giovanissimo cuoco di Sant’Arcangelo di Romagna che con tenacia e talento vinse la sesta edizione di Masterchef Italia a soli 18 anni. Oggi - a quattro anni da quella vittoria - Valerio è a capo della cucina del Ristorante 1978 di Roma ed è lì che dà spazio a tutta la sua creatività, senza alcuna paura di osare.

Ne è la dimostrazione una delle sue ultime ricette che, inevitabilmente, ha destato qualche perplessità, soprattutto tra i puristi. Si tratta della trasformazione estrema di un grande classico della cucina italiana: sua maestà la lasagna.

La lasagna in tubetto di Valerio Braschi

Valerio, legato ad un ricordo di quando era bambino, ha voluto ridisegnarla, mantenendone ingredienti e sapori, e facendone una lasagna in tubetto. "Al ristorante 1978 potete lavarvi i denti con le lasagne", scrive sui social Braschi e la foto che accompagna il post dello chef non lascia spazio a dubbi mostrando una lasagna in tubetto, uno spazzolino di pasta all’uovo e un brodo di parmigiano 60 mesi e 180 mesi.

Lasagna in tubetto, spazzolino di pasta all'uovo e brodo di parmigiano. Foto dalla pagina Facebook di @ristorante1978

L'idea, molto fuori dagli schemi, spiega Braschi sui social, è nata da un ricordo di molti anni fa: "Quando da bambino la mattina dopo le feste, appena svegli, ci lavavamo i denti con una bella forchettata di lasagne avanzate in frigo dal giorno prima. Un bellissimo ricordo che ho deciso di riproporre in maniera esplicita".

"Forse un po estrema per i puristi - aggiunge lo chef - ma vi posso assicurare che, nonostante il cambio d’aspetto e di consistenza il gusto è rimasto intatto. Questo è il bello del nostro lavoro, è la cosa che colpisce le persone che lavorano con me, il fatto di fare ogni giorno cose nuove, esperimenti, abbinamenti, cambiare ogni giorno".

I commenti sui social

La sua rivisitazione del grande classico della cucina italiana ha diviso i romani: c'è chi non vede l'ora che i ristoranti riaprano per assaggiare la lasagna versione "tubetto di dentifricio" e chi invece resta scettico e crede che questa volta Valerio Braschi sia andato troppo oltre: "Sta cosa della lasagna così non la dovevi fare...Ok sperimentare ed andare oltre ma fino a un certo limite", gli scrive qualcuno. E c'è chi, invece, seppur perplesso, prima di criticare desidererebbe assaggiare: "Certo questo piatto lascia indubbiamente perplessi ma prima di muovere qualsivoglia critica io devo assaggiare e causa di questo maledetto virus dovrò ancora aspettare!!!".