"La Romana", la gelateria premiata per il miglior servizio clienti

Gelateria La Romana spicca tra i vincitori della prima edizione della Italy’s Best Customer Services 2022-2023, la graduatoria che restituisce una fotografia delle 522 aziende con il miglior servizio clienti all’interno del mercato italiano.

L'indagine

La classifica è l’esito di una ricerca realizzata da «L’Economia», voce economica del «Corriere della Sera», in collaborazione con «Statista», società internazionale di ricerca e analisi che fornisce statistiche e ricerche di mercato per le aziende. L’indagine ha visto coinvolti più di 16.000 consumatori, chiamati ad esprimere un giudizio su circa 2.800 aziende concorrenti.

I parametri di valutazione

Oggetto della valutazione sono stati parametri come la raccomandazione del servizio, l’orientamento al cliente, la disponibilità del servizio, la competenza professionale, la qualità della comunicazione e la varietà delle soluzioni offerte. Tra le quasi 200 categorie analizzate figura anche quella delle «Gelaterie», dove ad essere premiato è stato proprio il servizio clienti La Romana: con un punteggio di 8.29 su 10, l’Azienda si è aggiudicata il primo posto nella sua categoria, superando la concorrenza di Cioccolatitaliani (7.93) e Venchi (7.92), rispettivamente al secondo e al terzo gradino del podio.

"Per noi si tratta di un riconoscimento importante che gratifica tutto l'impegno e la dedizione che dimostriamo ogni giorno nei confronti dei clienti", dichiara Gelateria La Romana sui propri canali Social: "Soprattutto, la riteniamo una vittoria importante perché il riconoscimento proviene proprio da un parterre di 16.000 consumatori [...]. Come si diceva una volta, 'il cliente ha sempre ragione'. E se i nostri hanno scelto di premiarci, non possiamo che andarne fieri".