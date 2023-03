La pizza Deep Dish Chicago-Style arriva a Roma

Hamerica’s, insegna storica dedicata alla cucina degli States, porta per la prima volta in Italia l’introvabile Deep Dish Chicago-Style Pizza, celebre variante della pizza (alta, burrosa, ripiena) nata a Chicago, specialità della cucina del Midwest. Il piatto sarà disponibile in edizione limitata a partire dal 9 marzo in tutte le sedi di Hamerica’s compresa quella di Roma.

“Cerchiamo di far rivivere l'esperienza di un ristorante di cucina americana, come quelli che puoi trovare a New York. Da Hamerica's il cliente inizia un viaggio e si ritrova negli States. Per questo motivo i nostri clienti possono trovare dei prodotti dell’autentica tradizione culinaria americana e che difficilmente vengono proposti in italia. Siamo affascinati da tutto quello che rappresenta la ristorazione d’oltreoceano: dal servizio all’arredamento, passando per lo stile dei locali e naturalmente per i piatti, e ci siamo quindi ispirati al mood dei nostri locali preferiti per dar vita al nostro progetto” sottolinea Ivan Totaro, della famiglia fondatrice.

La pizza Chicago style

La pizza Chicago style è uno dei piatti più famosi negli USA, vera e propria icona di Chicago, conosciuta e amatissima: si tratta di una pizza molto diversa da quella italiana, perché più simile a una torta ripiena, alta e filante, cotta in teglia. Quella di Hamerica’s, come da tradizione americana, avrà un impasto dai bordi molto alti e burrosi, con ripieno di mozzarella, salsa di pomodoro, salsiccia e salame piccante (pepperoni).

Hamerica’s a Roma si trova a Prati in via Candia, 1. La Capitale è solo una delle 17 città Italiane conquistate dal brand dedicato alla cucina Made in USA. Qui, oltre alla Deep Dish Chicago-Style Pizza (limited edition), è possibile assaggaire altre specialità americane per un goloso viaggio attraverso gli States, che parte dai veri burger newyorkesi per arrivare alle carni affumicate della Carolina e, ancora Pulled Pork Sandwich, fino al mondo tex-mex con Burrito di Pollo Asado e Tacos di Chili. Completa il menù un'ampia scelta di fritti con, tra gli altri, Patate dolci fritte, Chicken Wings e Onion Rings e la proposta dedicata ai vegetariani con un’ampia scelta di prodotti con carne vegetale. La chiusura in dolcezza è affidata a un grande classico: la New York Cheesecake.