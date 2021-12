Roma pazza per l'Amarone. È sbarcato nella Capitale l'evento che segna la ripartenza del settore. L'Amarone incontra Roma: le Famiglie Storiche nella capitale il titolo e dopo Milano e Verona, la serata nella città eterna segna il grande ritorno dopo i mesi del lockdown.

L’associazione delle Famiglie Storiche ha organizzato un terzo grande evento questa volta a Roma, presso Villa Laetitia proprietà della famiglia Fendi Venturini. La location scelta - dimora storica progettata da Armando Brasini nel 1911 che sorge sull’ombrosa riva destra del Tevere nello storico Quartiere Della Vittoria - è servita quale palcoscenico per siglare l’ultima tappa di un 2021 in completa “ripartenza”.

La serata esclusiva prevedeva un walk around tasting rivolto al trade nel Giardino d’Inverno e una successiva cena dedicata alla stampa di settore nel ristorante interno, lo stellato Enoteca La Torre. A precedere la cena la proiezione del medesimo docufilm.

L'evento romano ha sancito un 2021 di ripresa per le Famiglie storiche, tra eventi, vendite al rialzo e degustazioni in video e in presenza.