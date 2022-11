Kebhouze, il kebab di Gianluca Vacchi apre un nuovo store a Roma

Dopo aver aperto punti vendita in tutta Italia - e a Ibiza - la catena di kebab made in Italy by Gianluca Vacchi, apre il terzo punto vendita nella Capitale. Il nuovo store di Kebhouze sarà all’interno del Centro Commerciale Porta di Roma.

L’inaugurazione è prevista per sabato 19 novembre alle ore 12. Il nuovo store è posizionato al secondo piano, a pochi passi dall’uscita del cinema presente all’interno del Centro.

Il successo di Kebhouze

Con quella di sabato prossimo a Roma, Kebhouze conta già 17 aperture in ben 8 città diverse in nemmeno un anno. L’idea dietro la catena è chiara: “Con Kebhouze intendiamo creare per il kebab un punto di riferimento per clienti in termini di qualità e affidabilità, grazie allo sviluppo della prima catena con un marchio riconosciuto nel mondo del kebab” - ha dichiarato Oliver Zon, uno dei fondatori della catena - “Il kebab di Kebhouze è stato concepito proprio con la prospettiva di rendere questo tipo di street food una scelta quotidiana per tutti i tipi di persona e di palato. Ci siamo resi conto che nei nostri locali si siedono le une accanto alle altre persone in giacca e cravatta in pausa pranzo dall’ufficio, ragazzi, famiglie, studenti e anche persone più adulte”

Da Kebhouze il cliente può scegliere tra 4 tipi diversi di kebab: kebab di pollo italiano e certificato Halal per permettere anche alla clientela di fede musulmana di provarlo; kebab di black angus irlandese, una novità assoluta nel mondo del kebab, per un’esperienza di vera carne di manzo con taglio di qualità; kebab di vitello e tacchino italiano, certificato Halal, per un sapore più simile a quello della tradizione; kebab Planted completamente vegetale, a base di proteine di piselli ma con il sapore e la consistenza del vero pollo, ideale per vegani, vegetariani e curiosi.

Oltre a essere servito nella classica piadina, da Kebhouze è possibile gustare la carne kebab nella versione Burger o nella versione Bowl a base riso o insalata. Una sezione a parte è dedicata al pollo fritto, in versione nuggets di pollo o vegani, e alle patatine fritte e onion rings. Non mancano i dolci, con pancake e Nutella bun.

Nel frattempo Kebhouze continua a spopolare sui social, dove sono già collegati oltre 110.000 follower tra Instagram e TikTok. A fare da padrone di casa sui canali digitali, e non solo, è proprio Keb, la mascotte di Kebhouze che ogni giorno utilizza gli account aziendali come fossero i propri, facendo immergere i follower nella sua quotidianità di vita imprenditoriale e non solo.

Keb sarà presente sabato 19 novembre all’inaugurazione di Porta di Roma.